Koljici poate fi adversarul lui Mitrita in MLS! Atacantul Craiovei a fost remarcat de un club american

Evolutiile bune ale lui Elvir Koljici in Liga 1 nu au trecut neobservate.

Atacantul Craiovei a revenit dupa o serie de accidentari, care l-au tinut mai mult pe margine in acest sezon, dar a strans deja 19 meciuri si 6 goluri (4 in play-off), fiind unul dintre jucatorii decisivi ai echipei in parcursul excelent de dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus. Golurile sale au adus cate 3 puncte in meciurile cu Astra si FC Botosani, el deschizand si scorul in derby-ul cu CFR Cluj.

Dupa ce inainte de accidentari fusese pe lista lui Glasgow Rangers, puternicul atacant (192cm, 86kg) a fost remarcat acum de Sporting Kansas City, echipa din Major League Soccer (MLS). Sporting se bazeaza pe relatia excelenta cu impresarul lui Koljici, care ii mai are la echipa pe Roberto Puncec, Petar Cuici si Dominik Resetar, si are nevoie de un marcator, dupa ce sezonul trecut a terminat Conferinta de Vest pe locul 11, penultimul, iar noul sezon a inceput la fel de slab.

Liga a suspendat sezonul regulat al campionatului american, dupa doar doua etape, din cauza numeroaselor cazuri de Covid-19, iar clubul din Missouri a inceput cu o infrangere competitia impartita pe grupe si disputata fara spectatori pe stadionul ESPN Wide World of Sports Complex Field 17, din Orlando, (Florida), 1-2 cu Minnesota United, si ocupa penultimul loc in Grupa D a MLS. Vedetele echipei sunt Andreu Fontas (Spania), Ilie Sanchez (Spania), Alan Pulido (Mexic), Johnny Russell (Scotia), Felipe Gutierez (Chile), Luis Martins (Portugalia), Roger Espinoza (Argentina) si Matt Besler (SUA), in timp ce echipa este antrenata de Peter Vermes, un important fost jucator american.

Elvir Koljici (25 ani) este nascut in Spania, la Valladolid, si joaca pentru nationala Bosniei-Hertegovina, iar de-a lungul carierei a mai fost legitimat la NK Kliuc, Maribor, Triglav, Krupa, Borac Banja Luka si Lech Poznan. In august 2018, el a ajuns la Craiova, semnand un nou contract pe 5 ani, in iulie 2020. Pentrul clubul oltean, a jucat 37 de meciuri si a marcat 20 de goluri. Este cotat la 1.3 milioane de euro, dar Craiova poate cere de trei ori acest pret. Koljici nu este primul jucator craiovean care ar face pasul catre MLS, Alexandru Mitrita fiind deja vedeta la New York City FC, care l-a cumparat cu 8 milioane de euro, in februarie 2019.