Emotii pentru selectionerul Radoi! Alex Mitrita a ratat primul meci de dupa pandemie. Romanul s-a accidentat la Disney World!

Fara internationalul roman, echipa New York City a pierdut intalnirea cu Philadelphia Union (0-1).

Alex Mitrita (25 de ani) a fost o absenta de ultima ora pentru gruparea newyorkeza in primul meci disputat in MLS dupa intreruperea cauzata de pandemia cu coronavirus.

Conform presei de peste Ocean, antrenorul Deila a fost nevoit sa-l lase pe Mitrita in afara lotului din cauza unei accidentari suferite la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Philadelphia. Sezonul 2020 din campionatul nord-american s-a reluat in mod atipic, cu un mini-turneu care se va incheia pe 11 august si in care toate formatiile au fost chemate in acelasi loc, la Orlando (Florida), in celebrul complex Disney World. Astfel, sistemul de desfasurare prevede o faza preliminara, cu grupe (New York e alaturi de Philadelphia, Orlando si Inter Miami) urmata de o faza eliminatorie, incepand cu optimi de finala.

Deocamdata nu se stie exact care este situatia medicala a lui Alex Mitrita si cat va lipsi de pe teren. In aceste conditii, ingrijorat este si selectionerul nationalei, Mirel Radoi, in vederea importantelor meciuri ale tricolorilor din aceasta toamna. Romania va debuta in Liga Natiunilor la 4 septembrie, acasa cu Irlanda de Nord, si va disputa barajul pentru Euro cu Islanda in luna octombrie.