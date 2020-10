Mitrita, in teren cu Islanda? "Ne poate aduce mari beneficii pe faza de atac!" Care este situatia lui Chiriches si ce spune Radoi de criticile primite dupa convocarea lui Camora

Alexandru Mitrita a reusit o dubla in ultimul meci pentru New York City, iar acum urmeaza sa soseasca in cantonamentul echipei nationale.

Desi initial selectionerul spunea ca nu crede ca se poate baza pe Mitrita la duelul cu Islanda din cauza diferentei de fus orar America - Romania, Radoi a gasit solutii pentru a se baza pe atacantul lui New York City la duelul de joi.

Alexandru Mitrita a reusit o dubla in ultima partida a lui New York City si a fost declarat omul meciului!

"In momentul de fata, dupa accidentarea lui Florinel Coman a trebui sa ne gandim la un jucator de asemenea profil. Un jucator cum e Coman sau Mitrita ne pot aduce mari beneficii pe faza de atac. Am vorbit cu doctorul, cu el, cu toata lumea pentru a acoperi acel fus orar si acea diferenta de ore. Sunt solutii sa incepem cu el chiar de la prima partida cu Islanda", a spus Mirel Radoi la conferinta de presa.

Rezultatul RMN al lui Chiriches cine astazi

Chiriches a iesit accidentat din ultima partida a lui Sassuolo si este incert momentan pentru meciul de joi cu Islanda:

"Pana diseara vom avea rezultatul RMN-ului facut de Vlad Chiriches si sper ca rezultatul sa fie unul pozitiv. Daca nu, va trebui sa avem foarte mare grija de el, atat noi, cat si Sassuolo. Trebuie sa facem un plan impreuna prin care sa il protejam, pentru ca a trecut printr-o perioada lunga de inactivitate si apoi a revenit cu multe partide intr-un timp scurt", a mai spus Radoi.

Mirel Radoi: "Nu am niciun mesaj pentru cei care contesta convocarea lui Camora"

Selectionerul a evitat sa le raspunda suporterilor care au criticat convocarea fundasului de la CFR Cluj, naturalizat recent, spunand ca nu ar avea nicio sansa sa castige un duel cu acestia:

"Nu am niciun mesaj (n. r. pentru cei care critica convocarea lui Mario Camora) si e clar ca daca as avea as pleca in dezavantaj. Ei reprezinta o mareparte a suporterilor romani, au fost si vor fi mereu in tribune. Noi venim aici si plecam mai departe. Nu am ce sa le zic si nici nu am cum sa castig daca as incerca sa am vreo batalie cu ei", a mai spus Radoi.