Concret, el a cucerit deja titlul în Rwanda, campionat în care Al-Hilal Omdurman s-a înscris până la reluarea întrecerii din Sudan, în ianuarie. „Reghe“ și elevii săi au rămas în Rwanda până la finalul lunii aprilie și au plecat acasă, la Khartoum (Sudan), doar după ce au rezolvat soarta titlului, în Rwanda. În aceste condiții, prima parte a stagiunii din Sudan, în perioada ianuarie – aprilie, a fost abordată de Al-Hilal Omdurman cu formația secundă.

Rezultatul derby-ului de astăzi va stabili campioana din Sudan, în proporție de 99%. Pentru că restul competitoarelor sunt la ani-lumină distanță de Al-Hilal Omdurman și de Al-Merrikh. Așadar, cine va învinge astăzi poate pune deja șampania la rece. Iar un eventual succes al echipei lui Reghecampf l-ar apropia de o performanță spectaculoasă.

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) are, astăzi, un derby de totul sau nimic, în Sudan. Pentru că echipa sa, Al-Hilal Omdurman, va întâlni Al-Merrikh, în confruntarea primelor două clasate, aflate la egalitate de puncte.

Reghecampf, foc și pară din cauza zvonurilor din mass-media

Revenind la momentul actual, Sport.ro a scris, ieri, că Reghecampf a ajuns pe coperta unei publicații africane și acuzat că negociază cu alte două cluburi, în timp ce îi duce pe șefii lui Al-Hilal Omdurman cu vorba!

De mai multe luni, antrenorul român a refuzat să semneze prelungirea acordului care expiră, în scurt timp, deși sudanezii i-au făcut toate poftele.

În presa africană s-a scris că Reghecampf e în vizorul cluburilor Esperance Tunis (Tunisia) și Belouizdad (Algeria) pentru că ar fi un antrenor ieftin. Această etichetă l-a scos din sărite pe „Reghe“ care a organizat o conferință furtunoasă.

„Poate că unii jurnaliști mă confundă cu altcineva. Eu nu sunt un antrenor ieftin. Eu nu acord interviuri. Nu vorbesc împotriva echipei mele sau împotriva suporterilor echipei mele. Sunt antrenorul echipei Al-Hilal din Sudan. Înainte, am fost antrenor la multe echipe. Vă pot face o scurtă prezentare, ca nu cumva să uitați cine sunt eu. Eu am fost antrenorul lui Al-Hilal din Arabia Saudită și am jucat o finală de Champions League în Asia. Am fost antrenorul Stelei, am jucat cu această echipă în Champions League, faza grupelor, în noul format. Am jucat cu Steaua în Europa League, unde am atins sferturile. Și am câștigat foarte multe trofee! De aceea, nu accept ca cineva să mă facă <<ieftin>>, să răspândească minciuni despre mine. Sunt foarte mândru de faptul că sunt aici, la Al-Hilal. Am respect pentru club, pentru suporteri, pentru toată lumea. Vă rog, încercați să nu răspândiți minciuni despre mine!“, a tunat românul.