Alex Mitrita, de nerecunoscut! Neconvocat la nationala de Radoi, mijlocasul a strans doar cateva minute in ultimele doua meciuri pentru New York City! 

Alexandru Mitrita nu a evoluat deloc in ultimul meci al echipei sale.

Alexandru Mitrita (25 de ani) si-a pierdut seria evolutiilor bune din MLS. Mijlocasul de banda a lipsit al doilea meci la rand din "primul 11" al formatiei sale, New York City.

Daca in partida contra celor de la New England Revolution de pe 3 septembrie a fost introdus in minutul 73, azi-noapte, in meciul contra celor de la DC United, incheiat 0-0, a fost doar rezerva neutilizata.

Nu a fost tocmai o decizie inspirata de a ramane la echipa de club, deoarece fostul oltean nu a reusit sa joace decat 17 minute in luna septembrie.

Mitrita nu a fost convocat la nationala de Mirel Radoi dupa un acord intre staff-ul echipei natioanele si clubul sau:

”La Alex Mitrita este foarte simplu. Am cazut de comun acord cu el si cu clubul. El pierdea doua meciuri in campionat si unul pe data de 12 septembrie in care risca sa nu evolueze”, declara Mirel Radoi la sfarsitul lunii august.