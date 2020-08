Radoi nu l-a vrut la nationala, dar Mitrita face show in America! VIDEO cu pasa de gol geniala reusita de jucatorul roman

Echipa lui Alexandru Mitrita, New York City, s-a impus cu 3-1 in fata lui Chicago Fire, iar romanul a reusit o pasa de gol incredibila.

Fostul jucator al Craiovei a oferit o pasa care a suprins toata apararea adversa, iar Keaton Park a marcat din fata portii si a deschis scorul. La pauza rezultatul a fost 1-1, dupa ce Chicago Fire a egalat. Cei doi colegi din Scandinavia ai lui Mitrita: Anton Tinnerholm si Alexander Ring au inscris in a doua repriza si au adus cele 3 puncte echipei.

