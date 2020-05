Alex Mitrita a reluat antrenamentele cu New York City FC si a dat fanilor o veste uimitoare.

Mitrita a profitat din plin de pauza provocata de pandemia de coronavirus. Internationalul roman a anuntat pe retelele de socializare ca sotia sa, Alesia este insarcinata si va aduce pe lume o fetita.

Fostul jucator al Craiovei a facut anuntul chiar in ziua in care New York City FC a reluat antrenamentele individuale.