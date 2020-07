Vesti bune pentru Radoi! Alex Mitrita a ajuns in sferturile de finala ale turneului 'MLS Is Back'! Cand ar putea juca pentru trofeu

Echipa lui Mitrita s-a calificat in sferturile de finala ale turneului 'MLS Is Back'.

Fostul jucator al Craiovei a fost titular in meciul cu FC Toronto din optimi, fiind schimbat in minutul 71. De altfel, el a jucat in 3 din cele 4 partide disputate post-pandemie in Statele Unite ale Americii, avand o medie de 57 de minute pe meci.

New York City FC a castigat cu 3-1 partida din optimi, iar in faza urmatoare va juca impotriva castigatoarei din duelul Portland Timbers - FC Cincinnati.

Campionatul din Statele Unite ale Americii a fost suspendat la jumatatea lunii martie din cauza pandemiei de coronavirus. MLS s-a reluat la inceputul acestei luni, partidele disputandu-se ca la Cupa Mondiala, cu o faza eliminatorie in care au ajuns echipele care au trecut de grupe.

Finala competitiei este programata pe 12 august.

????️ | Highlights from a complete #NYCFC performance in the Round of 16 at #MLSisBack ???? 1-3 ???? | #TORvNYC pic.twitter.com/5eg2JJh8oX — New York City FC (@NYCFC) July 27, 2020