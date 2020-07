VIDEO DE SENZATIE! Nici in FIFA nu iese asa! Assist de ZILE MARI al lui Alex Mitrita pentru 1-0 in fata echipei lui David Beckham! 

Fotbalul din SUA a revenit si, odata cu el, si reusitele romanului Mitrita!

UPDATE 18:00 - Partida s-a incheiat cu scorul de 0-1.

New York City evolueaza in deplasare contra echipei lui David Beckham in cea de-a treia etapa a grupei A din MLS, la Miami. Jucatorul nationalei Romaniei, Alex Mitrita, este titular si a oferit un assist superb pentru golul de 1-0, marcat de Ismael Tajouri.

Fostul fotbalist al Craiovei a trimis o minge lunga, care a trecut peste apararea trupei patronate de Beckham si a ajuns la Tajouri, care l-a invins pe portarul Robles cu o executie simpla.

.@NYCFC is on the board! New York's first shot of the game goes in, courtesy of Ismael Tajouri-Shradi.#MIAvNYC | 0-1 | #MLSisBack pic.twitter.com/5Bjkppmwgn — Last Word on Soccer (@LastWordSC) July 20, 2020

Echipa lui Mitrita, New York City FC se afla pe locul 3 in grupa sa, in spatele lui Orlando City si Philadelphia Union. Doar primele doua clasate merg direct in play-off-ul din MLS, tabloul fiind completat de cea mai buna echipa clasata pe locul 3.