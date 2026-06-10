După 12 ani în care a fost trecut pe la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Genoa și Bodrum, George Pușcaș a bifat în sezonul recent încheiat primele apariții în Superliga României.

Atacantul cotat la 750.000 de euro de site-urile de specialitate a prins șapte meciuri în play-off-ul Superligii României la Dinamo. Ultima etapă a ratat-o (1-1 vs. ”U” Cluj), din cauza unei accidentări.

Planul pe care-l avea Kopic cu George Pușcaș la Dinamo: ”E un jucător de top, de națională! 100% s-ar fi întâmplat asta”

Zeljko Kopic a plecat de pe banca lui Dinamo la finalul sezonului. După o scurtă vacanță, a revenit în România unde a fost așteptat la aeroport de reprezentanții mass-media, cărora le-a vorbit, printre altele, și despre Pușcaș.

Croatul a evidențiat că plănuia să se bazeze complet pe serviciile lui Pușcaș în noua stagiune, având în vedere că el a venit la Dinamo după luni întregi în care nu a jucat și nu a putut să-i ajute deloc pe ”câini” în finalul sezonului regulat.

”Când vorbim de Dinamo e complicat. La transferuri, nimeni din club nu a spus că nu e de acord cu mine. Ne-am pus de acord. Pușcaș mi-a plăcut, dar am așteptat pentru că era vorba de salariul lui. El a fost în Turcia.

Pușcaș e un jucător de top, jucător de națională. Nu ne puteam apropia de salariul lui din Turcia. Ne-am asumat riscul că nu ne poate ajuta în sezonul încheiat, dar că ar fi fost 100% în noua stagiune.

Putem discuta de multe probleme. E greu când îți lipsesc mulți jucători. E greu când vii la Dinamo. Dinamo e o altă poveste. Clubul a crescut în ultimii doi ani și jumătate”, a spus Kopic.

Pușcaș are un gol și o pasă decisivă la Dinamo. Ambele au fost consemnate în meciul cu FC Argeș din etapa #8 a play-off-ului. Partida s-a încheiat 1-1 și a avut loc pe Arena Națională.