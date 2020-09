Le-a dat clasa! Mitrita a intrat in istoria lui New York City FC si a revenit pe teren cu o dubla de SENZATIE! Cum a inscris

New York City FC s-a impus in ultima etapa in fata lui Cincinnati, 4-0.

Alexandru Mitrita (25 ani) s-a intors in 'primul 11' al lui New York City FC si a facut-o in forta. Romanul a reusit sa inscrie in doar 30 de secunde de la startul partidei si a intrat in istoria clubului din SUA inscriind cel mai rapid gol.

Romanul a facut dubla chiar inainte de pauza si a fost scos de pe teren in minutul 86, cand echipa sa conducea cu 3-0. Mitrita a avut un start de sezon mai slab, dupa ce nu a reusit sa inscrie decat o singura data in noul sezon, in luna februarie, iar in ultimele meciuri a inceput meciul pe banca de rezerve.

Mitrita nets his second of the night as @NYCFC take the 3 goal lead just before the break! #NYCvCIN pic.twitter.com/tfLtGExwpq — Major League Soccer (@MLS) September 26, 2020

In acest sezon, Alexandru Mitrita a jucat 16 meciuri, a inscris 3 goluri si a oferit 4 assist-uri.