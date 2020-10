BREAKING NEWS: Negocieri de ultima ora pentru Mitrita! Cine incearca sa-l ia de la New York

Alexandru Mitrita (25 ani) a primit o oferta din Arabia Saudita!

Fotbalistul roman care face senzatie in MLS la New York City a intrat in atentia celor de la Al-Ahli Jeddah, care ar fi interesati fie sa il ia sub forma de imprumut, fie sa il cumpere definitiv.

دخلت إدارة النادي #الاهلي في مفاوضات جادة مع نادي نيويورك سيتي من أجل الظفر بخدمات اللاعب الروماني اليكساندرو ميتريتش سواءً بالانتقال النهائي أو بنظام الإعارة.@Rabanalsafena #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/aGN5Rk694w — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) October 5, 2020

Conform presei din Arabia Saudita, cele doua parti ar fi inceput negocierile pentru transferul romanului, care nu a avut un start bun de sezon in SUA, acolo unde a fost tinut pe banca, insa a revenit la forma de sezonul trecut in ultimele doua partide, acolo unde a inscris cate o dubla.

Alexandru Mitrita este cotat la 5.5 milioane de euro conform Transfermarkt.