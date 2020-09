Motivul incredibil pentru care Mitrita a lipsit de la debutul lui Radoi! El trebuie sa le faca cinste colegilor de la nationala

Internationalul roman a lipsit de la "dubla" cu Irlanda de Nord si Austria si are evolutii mai slabe decat de obicei in MLS, dar ii merge bine pe plan personal.

Alexandru Mitrita a avut perioada mai putin buna din punct de vedere profesional peste Ocean, cu echipa sa eliminata in sferturile de finala ale play-off-ului MLS 2020 si cu doar 17 minute jucate in septembrie, in noul sezon. Olteanul a fost introdus in minutul 73 al partidei cu New England Revolution (0-2), de pe 3 septembrie, iar in meciul cu DC United (0-0 / 7 septembrie) a fost rezerva neutilizata. Pe 13 septembrie, "cetatenii" au un nou meci, cu FC Cincinnati, contand pentru etapa a 11-a sezonului regulat.

Mitrita a lipsit motivat de la "dubla" nationalei cu Irlanda de Nord si Austria, selectionerul Mirel Radoi argumentand ca "la Mitrita este foarte simplu. Am cazut de comun acord cu el si cu clubul. El pierdea doua meciuri in campionat si unul pe data de 13 in care risca sa nu evolueze. Daca apelam la serviciile lui, in momentul in care se intorcea in America era in carantina 14 zile. In cazul unei accidentari, se poate intampla ca Alex Mitrita sa fie scos din calcul pentru meciul cu Islanda si urmatoarele doua partide din Liga Natiunilor".

Se pare ca Mitrita mai are un motiv pentru care a ramas in SUA si a lipsit de la actiunea nationalei. El s-a casatorit cu iubita sa, Alesia, la New York, in septembrie 2019, inaintea partidei cu San Jose Earthquakes. La finalul lunii mai 2020, odata cu reluarea pregatirii in SUA, el a anuntat ca sotia sa este insarcinata si urmeaza sa nasca pana la finalul anului. Pe langa dezavantajul sportiv, mijlocasul ar fi lipsit intr-o perioada importanta a sarcinii sotiei sale, daca trebuia sa stea doua saptamani in carantina, dupa drumul efectuat in Europa. Pana in luna octombrie, cand Romania va infrunta Islanda (8 octombrie / baraj Euro 2020), Norvegia (11 octombrie / Nations League) si Austria (14 octombrie / Nations League), fotbalistul va ramane in State pentru a avea grija de Alesia, alaturi de buldogii francezi Frank si Beni. De altfel, in ultimele poze postate pe retelele de socializare, Mitrita isi cuprinde protector sotia, a carui sarcina a devenit vizibila, fiind, probabil, deja in luna a sasea.