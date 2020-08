BREAKING NEWS: FARA Mitrita, Razvan Marin, Camora, Keseru, Man sau Ionut Radu! Surprize URIASE in lotul lui Radoi pentru Irlanda de Nord si Austria

Meciurile Romaniei cu Irlanda de Nord si Austria, de pe 4 si 7 septembrie, sunt in direct la PRO TV! Ambele partide incep la ora 21:45!

Radoi a facut convocari surpriza pentru prima sa actiune ca selectioner!

Fostul antrenor de la U21 nu i-a trecut pe Mitrita, Razvan Marin, Keseru, Dennis Man sau Ionut Radu pe lista jucatorilor chemati! Nici portughezul Camora, care a obtinut recent cetatenia romana, nu a prins convocarea pentru partidele cu Irlanda de Nord si Austria.

In schimnb, in lot sunt Hanca, Florin Stefan, Alex Cretu, Gabi Iancu, Denis Alibec sau Sergiu Bus! Radoi a facut si convocari suplimentare, in eventualitatea unor accidentari. Cei 6 jucatori de pe 'lista b' sunt Balgradean, Vali Cretu, Andrei Ivan, Deian Sorescu, Marius Constantin si Mihai Bordeianu!



Convocarile lui Radoi:

Portari: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 67/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), David Lazar (Astra, 0/0)

Fundasi: Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 9/0), Vlad Chiriches (Sassuolo, 57/0), Alin Tosca (Gaziantep FK, 18/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 37/0), Andrei Burca (CFR Cluj, 0/0), Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 13/0), Florin Stefan (Sepsi OSK, 1/0)

Mijlocasi: Alexandru Cretu (NK Maribor, 0/0), Dan Nistor (Universitatea Craiova, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep FK, 37/3), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 37/10), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 6/0), Ianis Hagi (Rangers, 10/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 23/4)

Atacanti: Gabriel Iancu (FC Viitorul, 0/0), Florinel Coman (FCSB, 3/0), Denis Alibec (Astra, 10/1), George Puscas (Reading, 14/6), Sergiu Bus (FCSB, 0/0)

Alti 6 fotbalisti se afla pe lista de rezerva, staff-ul echipei nationale urmand a apela la acestia in cazul aparitiei vreunei indisponibilitati: Cristian Balgradean (CFR Cluj, 0/0), Valentin Cretu (FCSB, 0/0), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 7/0), Deian Sorescu (Dinamo, 0/0), Marius Constantin (Universitatea Craiova, 4/0), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 2/0).