Radoi nu va putea conta pe Mitrita nici la barajul cu Islanda! De ce nu poate fi convocat fotbalistul + ce probleme pun islandezii pe teren

Meciul de baraj dintre Islanda si Romania va fi LIVE pe PRO TV si WWW.SPORT.RO pe 8 octombrie.

Mirel Radoi a declarat la Ora exacta in sport ca nu va putea conta pe Mitrita nici la meciul cu Islanda, dupa ce fotbalistul din MLS nu a fost convocat nici la partidele din primele etape ale Nations League.

Acum de vina sunt autoritatile islandeze: "Nu putem sa il chemam pe Mitrita acum in Islanda, pentru ca daca va veni din America direct in Islanda va intra in izolare. Autoritatile ne-au spus clar asta.

Va fi considerat contact dintr-o tara cu foarte multe cazuri si va fi izolat. Timpul e foarte scurt si e nevoie de 2-3 zile doar sa ii acoperi fusul orar. Si daca il vom chema, nu va putea juca in meciul cu Islanda, ci in urmatoarele partide", a spus selectionerul Romaniei la Pro X.

Radoi a vorbit si despre ce a observat la echipa Islandei, care sunt particularitatile care o diferentiaza de ceilalti adversari.

"Ieri cand am fost cu totii la birou, ne-am uitat si chiar glumeam. Pana acum incercam sa evitam loviturile libere, cornerele, dar cu Islanda va trebui sa evitam si auturile. De la 35 de metri arunca in careu intre 11 si 6 metri. Pentru ei e considerata faza fixa, ca un corner.

Vin 5 oameni in careu plus doi oameni pe respingere. Daca vom da auturi trebuie sa le dam doar de la jumatate incolo.

Fiecare detaliu a ajuns sa conteze si noi incercam din mers ce putem sa gasim ca detalii despre adversar, ce putem sa facem noi sa ne imbunatatim.

Si pentru noi a fost dificil acum sa ne regasim dupa 9 luni cu jucatorii. Ne-am fi asteptat sa fie mult mai deschisi, dar au ezitat in discutiile cu noi. Am inteles, poate fiecare s-a pus in pielea colegului. La tineret nu erau astfel de bariere si vorbeau foarte deschis", a declarat Mirel Radoi.