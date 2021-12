S-a grăbit Mitriță să plece din MLS? Un coleg de la NY City poate ajunge în Premier League

Alexandru Mitriță (26 ani) a fost cumpărat de New York City FC de la CSU Craiova, în februarie 2019, pentru 8 milioane de euro.

Mitriță a cerut împrumutul de la NY City

Olteanul a avut o perioadă foarte bună în MLS, jucând pentru newyorkezi 40 de meciuri și înscriind 18 goluri. Extrema se adaptase bine în fotbalul american și era iubit de fani și antrenori, dar a cerut să fie împrumutat la Al Ahli (2020-2021 / 30 meciuri, 4 goluri) și PAOK Salonic (2021-2022 / 12 meciuri, 2 goluri), pentru că distanța parcursă pentru a răspunde convocărilor la echipa națională era uriașă, iar adaptarea familiei la stilul de viață american a fost dificilă, mai ales după ce soția sa a născut o fetiță.

Fără Mitriță, newyorkezii au cucerit MLS Cup

Săptămâna trecută, "Porumbeii" au câștigat MLS Eastern Conference Championship și MLS Cup, primele trofee din istoria clubului american, care este afiliat holdingului City Football Group, care mai deține Manchester City, Girona, Troyes, Yokohama F. Marinos, Mumbai City, Melbourne City, Montevideo City Torque și Lommel SK. Pe lângă bonusurile financiare pierdute, Mitriță a ratat șansa de a fi remarcat de cluburi puternice europene.

Fostul coleg din atacul echipei, dorit de cluburi importante din Europa

Atacantul argentinian Valentin Castellanos, coleg de atac cu Mitriță, în perioada în care acesta a evoluat la clubul din New York, a ajuns în atenția lui West Ham United, Beșiktaș, Atletico Madrid și FC Sevilla, care sunt dispuse să plătească 20 de milioane de euro pentru el.

Dar ar putea fi chemat la Manchester City, Pep Guardiola declarând că "eu cred că este un jucător care va ajunge în curând în fotbalul european. Din ce am văzut și din ce mi-au spus cei din departamentul de scouting, cred că are calitatea necesară să facă pasul către o echipă foarte bună. Să vedem la care, din multe care îl doresc". Transferul ar fi o lovitură financiară pentru NYC FC, care l-a cumpărat pe Castellanos, în ianuarie 2019, pentru doar 450.000 de dolari, de la Montevideo City Torque, din prima ligă uruguayană de fotbal.

Mitriță, fără trofee la Al Ahli și rezervă la PAOK

În timp ce sud-americanul a fost inclus în Best XI al acestei ediții de campionat și a primit titlul de golgheter, după ce a marcat 22 de goluri în 35 de meciuri jucate, Mitriță nu s-a adaptat prea bine la Al Ahli și PAOK. El nu a câștigat niciun trofeu, în sezonul trecut, cu clubul din Arabia Saudită, care a terminat sezonul pe locul al optulea, iar atacantul și antrenorul Laurențiu Reghecampf au plecat, după ce au acuzat întârzieri în plata salariilor. Al Ahli avea opțiune de cumpărare, dar Alex a refuzat să mai rămână la echipa din Jeddah.

Ajuns la PAOK Salonic, în august 2021, tot sub formă de împrumut, românul nu are parte de un sezon prea reușit nici în Grecia. Echipa sa a terminat grupa din Conference League pe locul secund, după FC Copenhaga, și s-a calificat în play-off-ul de calificare în optimile de finală, unde va întâlni pe Midtjylland, dar se află abia pe locul patru în Super Liga greacă, la 13 puncte în spatele liderului Olympiakos, iar șansele la titlu au devenit infime. De asemenea, Răzvan Lucescu ar putea pleca în Qatar sau Italia, de unde are oferte. El a fost titular în doar cinci meciuri și are concurență acerbă pe post cu internaționalul sârb Andrija Zivkovici (ex-Benfica) și marocanul Omar El Kaddouri (ex-Brescia, Napoli, Torino, Empoli).

A ratat calificarea la CM 2022 și a prins doar două convocări la națională

În plus, mutat din SUA pentru a ajunge mai ușor la lotul național și a deveni unul dintre liderii echipei lui Mirel Rădoi, care a plecat între timp de la cârma echipei, Mitriță a suferit mai multe accidentări musculare, a fost rezervă contra Germaniei (1-2 / intrat în minutul 82) și a jucat 62 de minute cu Armenia și a înscris singurul gol al meciului, într-o campanie de calificare în care "tricolorii" au terminat pe locul al treilea în grupă și au ratat prezența la CM 2022. Mitriță mai are contract cu NYC FC până în 2023.