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Gigi Becali a întâmpinat dificultăți la negocierile cu Csikszereda pentru transferul mijlocașului brazilian Anderson Ceara (27 de ani).

Gigi Becali, discurs extrem de acid la adresa lui Dan Șucu

Becali s-a înțeles pentru o sumă fixă de 500.000 de euro cu oficialii grupării din Miercurea Ciuc. Negocierile s-au blocat la clauza pentru un procent dintr-un transfer viitor, deoarece conducerea ciucanilor a impus inițial niște condiții foarte stricte din cauza unei mutări controversate.

În vara anului 2023, CFR Cluj și Rapid au „fentat-o” pe Sepsi la procentele pentru transferul lui Claudiu Petrila. Pentru a achita o sumă mai mică, Dan Șucu a plătit 500.000 de euro împrumutul și doar 200.000 de euro pentru achiziționarea actualului decar al giuleștenilor.

Pus în dificultate în cazul lui Ceara, Gigi Becali a răbufnit la adresa lui Dan Șucu.

Becali, către Șucu: „Dacă îți dai un cuvânt, ce facem?”

„Ce a făcut Rapid cu Petrila, băi, comisia trebuia să amendeze atunci! Acum lumea nu mai are încredere. (n.r.- 500.000 împrumutul și 200.000 transferul lui Petrila, la transfer era procent din vânzare) Bă, păi ce suntem, mă, escroci? Suntem oameni, avem minte, gândim, când pui ceva pe hârtie, respectă, bă!

Cazul e altul acum, dar uite, că de asta au vrut oamenii să nu facem ca Rapid. O să pătimim 3-4-5 ani până se uită cazul ăsta Rapid. Șucu nu a făcut bine ce a făcut atunci. El e om de afaceri. Dacă îți dai un cuvânt, ce facem? Trebuia să dea nu știu ce procente la Sepsi atunci parcă, așa era faza.

Are 27-28 de ani Ceara, mă interesează să-l vând? S-a mai pus o clauză că dacă joacă 50% din meciuri, dar și dacă e el accidentat, tot să se pună că joacă meciuri, deci o anomalie. Cred că s-a semnat deja. 25% dintr-un viitor transfer, oricât ar fi suma, așa a rămas că le dau”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Anderson Ceara, transferat de Gigi Becali la FCSB

Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a înțeles cu Csikszereda pentru transferul brazilianului Anderson Ceara. Becali va plăti 500.000 de euro către clubul din Miercurea Ciuc, care va păstra și 25% dintr-un viitor transfer.

Ceara va avea un contract pe doi ani, cu salariu lunar de 15.000 de euro, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. Dacă se va ridica la nivelul așteptărilor, Ceara va primi o mărire de 5.000 de euro la prelungire.

„A rămas transfer de 500.000 de euro. Acum cred că s-a semnat între timp. Gata, ne-am înțeles! A rămas 25% dintr-un viitor transfer, indiferent de cât a rămas din diferență. Nu minim 300.000 de euro cum voiau ei, nu mai există un minim.

Cu jucătorul ne-am înțeles deja, totul e în regulă. Nu am dat niciun ban la impresar. Habar nu am cât am dat la semnătură, nu știu detalii. Ne-am înțeles repede la semnătură. Cât a vrut atât i-am dat. 15.000 de euro pe lună i-am dat pe doi ani și încă doi cu 20.000 de euro, dacă vrem noi. Eu nu mai iau jucători, ca să mă păcălesc.

Becali, despre Ceara: „Probabil o să joace bandă dreaptă”

Până acum luam pe un an, dar nu a vrut el și îmi place jucătorul. Probabil o să joace bandă dreaptă, unde noi nu avem și e postul lui. În partea dreaptă noi nu aveam. Nu aveam dublură, dacă nu era Miculescu cu cine jucam? Bine, Toma, dar eu vorbeam de cupele europene”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Anderson Ceara vine după o stagiune excelentă în SuperLiga, unde a strâns șapte goluri și opt pase decisive în 40 de apariții pe teren.

Fotbalistul acoperă eficient atât poziția de coordonator, cât și banda dreaptă, un profil considerat ideal pentru sistemul tactic al celor de la FCSB.