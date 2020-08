Vesti triste din America! Echipa lui Alex Mitrita, New York City, a fost eliminata din playoff-ul pentru MLS

Echipa internationalului roman a fost eliminata in sferturile de finala ale playoff-ului MLS.

New York City a pierdut in fata lui Portland Timbers cu 1-3. Mitrita a fost titular si in acest meci, la fel ca si in ultimele doua intalniri din playoff-ul, MLS Is Back, competitie care are loc in Orlando. New York City a marcat primul gol al partidei din penalty, in minutul 27, prin Jesus Medina. Portland a egalat pana la sfarsitul primei reprize, gratie golului marcat de Sebastian Blanco. In minutul 65, Diego Valeri a marcat si scorul s-a facut 2-1 pentru Portland.

Alexandru Mitrita a fost inlocuit in minutul 72, el nu a reusit sa isi puna amprenta asupra jocului echipei sale.

Andy Polo a inschis tabela in minutul 76 si scorul final a fost 3-1 pentru Portland Timbers.

Internationalul roman a evoluat in 4 din cele 5 partide disputate de New York City in playoff-ul din MLS. El a reusit o singura pasa decisiva, in victoria cu 1-0, contra lui Inter Miami.