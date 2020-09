Mitrita, uitat pe banca la New York City! Lasat de Radoi acasa pentru meciurile nationalei, mijlocasul roman nu mai prinde 'primul 11' in SUA 

Duminica dimineata, New York City a jucat contra lui Cincinnati, scor 2-1, iar Mitrita a ramas pe banca.

Etapa trecuta, jucatorul roman a fost tot rezerva, iar antrenorul a echipei din MLS nu l-a trimis in teren pana la finalul meciului. New York City a reusit sa castige cu 2-1 dupa golurile inscrise Alexander Ring si Anton Tinnerholm.

Absenta lui Mitrita din 'primul 11' al lui New York City nu corespunde cu declaratiile lui Mirel Radoi, care a motivat neconvocarea acestuia la nationala pentru a-i da posibilitatea mijlocasului sa joace pentru echipa de club.

"La Alex Mitrita este foarte simplu. Am cazut de comun acord cu el si cu clubul. El pierdea doua meciuri in campionat si unul pe data de 12 septembrie in care risca sa nu evolueze", declara Mirel Radoi.

Mitrita a jucat doar 17 minute in meciurile pentru care Radoi l-a lasat acasa. Ultimul meci in care a evoluat este cel contra lui New England Revolution, castigat de New York cu 2-0.