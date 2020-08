Radoi a spus tot! De ce l-a lasat pe Mitrita in America, desi nationala se pregateste de meciuri CRUCIALE in toamna

Selectionerul Romaniei a sustinut o conferinta de presa odata cu reunirea lotului pentru pregatirea meciurilor cu Irlanda de Nord si Austria.

Mirel Radoi a vorbit la conferinta de presa despre jucatorii pe care i-a convocat la nationala, dar si despre cei pe care nu i-a convocat. Pe lista selectionerului nu s-au aflat nume importante precum Alexandru Mitrita, Claudiu Keseru, Dennis Man sau Mario Camora, cel care a obtinut cetatenia romana recent.

"La Mitrita este foarte simplu. Am cazut de comun acord cu el si cu clubul. Pierdea doua meciuri in campionat si unul pe data de 12, in care risca sa nu evolueze. Daca apelam la serviciile lui, in momentul in care se intorcea in America era in carantina 14 zile.

In cazul unei accidentari, se poate intampla ca Alex Mitrita sa fie scos din calcul pentru meciul cu Islanda si urmatoarele doua partide din Liga Natiunilor", a explicat Radoi.

Meciurile Romania - Irlanda de Nord si Austria - Romania se vad in direct pe PRO TV si www.sport.ro pe 4, respectiv 7 septembrie de la ora 21:45.