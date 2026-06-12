În cursul zilei de joi, Real Madrid a anunțat oficial revenirea portughezului ca antrenor pe ”Bernabeu”, unde a mai fost în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Eduardo Camavinga, OUT de la Real Madrid!

Lusitanul nu pierde timpul și a luat deja primele decizii importante la nivel de echipă. A făcut deja o listă cu jucătorii pe care nu se va baza, iar aici este și Eduardo Camavinga (23 de ani), mijlocașul francez care nici măcar nu a prins convocarea la Mondial.

Real Madrid l-a trecut deja pe lista de transferuri și este gata să renunțe la el dacă va primi o ofertă de 50-80 de milioane de euro. Manchester United sau PSG sunt cluburile interesate de transferul său, scrie publicația spaniolă El Nacional.

Deși a fost titular incontestabil la Real Madrid în ultimele sezoane, Camavinga se pare că va trebui să-și caute o nouă echipă. Pe lista posibilelor plecări este și Federico Valverde, un alt jucător important pentru ultimele sezoane.

Real Madrid a dat lovitura: 300.000.000€

Presa spaniolă a scris că Real Madrid va încasa 300 de milioane de euro pe sezon de la cei trei sponsori mari ai clubului: Adidas, Emirates și HP.

AS.com a scris că Real Madrid va încasa de la Emirates, cu care a încheiat un contract până în 2031, 100 de milioane de euro pe sezon! Până acum, galacticii primeau 70 de milioane de la firma arabă.

Real Madrid va continua să colaboreze cu Adidas până în 2034 și va primi de la firma care îi creează echipamentul de 35 de ani 120 de milioane de euro pe sezon.

HP, care are logo-ul pe mânecile echipamentului de la Real Madrid, va plăti pe an 80 de milioane de euro pentru a face parte din brandul galactic.