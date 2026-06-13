Britanicul Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Cataloniei, etapa a şaptea a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite presa internaţională.

Formula 1 | Marele Premiu al Cataloniei

Russell a fost cronometrat în 1 minut 15 sec 426/1000 pe Circuit de Catalunya, lung de 4,657 kilometri. El a fost mai rapid cu doar 009/1000 decât compatriotul său George Russell (Mercedes) şi cu 057/1000 decât coechipierul său australian Oscar Piastri. Al patrulea timp a fost reuşit de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Liderul campionatului, italianul Kimi Antonelli (Mercedes), care nu a luat parte la prima sesiune, echipa sa acordându-i timp pe pistă pilotului de rezervă Frederik Vesti, a terminat pe locul cinci. Antonelli se pregăteşte pentru un weekend care i-ar putea aduce a şasea victorie consecutivă.

Olandezul Max Verstappen, cvadruplul campion mondial de la Red Bull, a avut al şaselea timp, britanicul Arvid Lindblad de la Racing Bulls a fost pe locul şapte şi brazilianul Gabriel Bortoleto de la Audi pe locul opt.

Pe locul 9 a fost britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari. Hamilton este cel mai apropiat rival al lui Antonelli în campionat, dar la 66 de puncte în spatele italianului.