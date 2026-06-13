Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Cataloniei

Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Cataloniei F 1
Alexandru Hațieganu
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Formula 1 | Marele Premiu al Cataloniei.

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Lando NorrisFormula 1Marele Premiu al CatalonieiMcLaren
Din articol
  • Britanicul Lando Norris (McLaren) a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Cataloniei, etapa a şaptea a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite presa internaţională.

Formula 1 | Marele Premiu al Cataloniei

Russell a fost cronometrat în 1 minut 15 sec 426/1000 pe Circuit de Catalunya, lung de 4,657 kilometri. El a fost mai rapid cu doar 009/1000 decât compatriotul său George Russell (Mercedes) şi cu 057/1000 decât coechipierul său australian Oscar Piastri. Al patrulea timp a fost reuşit de monegascul Charles Leclerc (Ferrari).

Liderul campionatului, italianul Kimi Antonelli (Mercedes), care nu a luat parte la prima sesiune, echipa sa acordându-i timp pe pistă pilotului de rezervă Frederik Vesti, a terminat pe locul cinci. Antonelli se pregăteşte pentru un weekend care i-ar putea aduce a şasea victorie consecutivă.

Olandezul Max Verstappen, cvadruplul campion mondial de la Red Bull, a avut al şaselea timp, britanicul Arvid Lindblad de la Racing Bulls a fost pe locul şapte şi brazilianul Gabriel Bortoleto de la Audi pe locul opt.

Pe locul 9 a fost britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari. Hamilton este cel mai apropiat rival al lui Antonelli în campionat, dar la 66 de puncte în spatele italianului.

Prima sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Cataloniei a fost dominată de George Russell

Clasamentul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere:

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:15.426 (30 tururi)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:15.435 (28)

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:15.483 (24)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:15.799 (29)

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:16.015 (31)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:16.321 (33)

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) 1:16.411 (29)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) 1:16.611 (27)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:16.631 (28)

Isack Hadjar (Franţa/Red Bull) 1:16.674 (30)

Nico Huelkenberg (Germania/Audi) 1:16.934 (31)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:16.945 (31)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:16.967 ( 8)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:17.020 (29)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) 1:17.051 (30)

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes) 1:17.260 (29)

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari) 1:17.538 (29)

Valtteri Bottas (Finlanda/Cadillac-Ferrari) 1:18.255 ( 6)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:18.790 (29)

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) 1:19.261 (34)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda) 1:19.286 (21)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) 1:19.459 (20)

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