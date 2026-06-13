Real Madrid a oferit 150 de milioane de euro pentru serviciile lui Julian Alvarez, doar că Atletico Madrid a refuzat oferta și a ieșit și cu un comunicat dur în spațiul media, în care a ironizat rivala de pe ”Bernabeu”, dar a lansat și acuzații (VEZI AICI).

FC Barcelona s-a reorientat după ce Atletico a refuzat 150.000.000€ pentru Julian Alvarez: ”Acord!”

Nu doar Real Madrid l-a vrut pe Julian Alvarez, ci și FC Barcelona, care îl vedea pe argentinian drept înlocuitor ideal pentru Robert Lewandowski. Fotbalistul polonez s-a despărțit la finalul stagiunii recent încheiate după patru ani de gruparea catalană.

Pretențiile financiare pe care Atletico Madrid le-ar putea avea pentru transferul lui Julian Alvarez ar fi însă prea mari pentru FC Barcelona, motiv pentru care catalanii și-au îndreptat atenția către un alt atacant: Joao Pedro.

Cotat la 80 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Joao Pedro și Chelsea s-ar fi înțeles cu FC Barcelona pentru mutarea atacantul brazilian, potrivit Diario AS

”Barcelona este pregătită să încerce transferul lui Joao Pedro, în cazul în care Atletico Madrid va refuza să își reducă pretențiile pentru atacantul argentinian Julian Alvarez.

Se pare că atacantul brazilian al lui Chelsea ar fi ajuns deja la un acord cu formația catalană în privința condițiilor contractuale, înaintea unui posibil transfer în această vară”, a Transfer News Live.

Pedro se află la Chelsea din vara lui 2025, când londonezii le-au plătit celor de a Brighton 63,7 milioane de euro. Fotbalistul a mai jucat pentru Watford și Fluminense de-a lungul carierei sale.