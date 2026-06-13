„Performanţa echipei a fost foarte bună, dar este doar o victorie, sunt doar trei puncte... mai avem lucruri de îmbunătăţit, va fi un drum lung”, a avertizat experimentatul antrenor, care a dorit în primul rând să-i laude pe fani.

Mauricio Pochettino: ”Ei au fost principalii actori ai meciului”

„Ei au fost principalii actori ai meciului”, a subliniat el, adăugând: „Putem realiza lucruri măreţe dacă ei continuă aşa”.

Atmosfera a fost electrizantă pe stadionul ultramodern SoFI din Los Angeles, cu o capacitate de peste 70.000 de locuri, care a fost încântată de calitatea jocului demonstrată de echipa SUA.

„Am vorbit mult cu jucătorii în ultimele săptămâni, încercând să găsim cheia pentru a transforma aşteptările şi presiunea în energie.

Aceasta a fost abordarea noastră încă din prima zi în care am lucrat împreună”, a adăugat fostul antrenor al echipelor Paris Saint-Germain şi Chelsea.

În meciul următor, SUA va întâlni Australia, la Seattle, scrie News.ro.