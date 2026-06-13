Omul de afaceri a anunțat deja o campanie spectaculoasă de transferuri, după ce în sezonul precedent a ratat în premieră prezența în play-off. Becali vrea ca FCSB să se bată din nou la titlu și să ajungă în grupa principală din Conference League, iar pentru asta e gata să investească masiv.

Anderson Ceara (27 de ani), de la Csikszereda, este primul jucător care sosește la FCSB în această vară. Negocierile dintre cele două părți au început în urmă cu câteva luni, iar acum par să fi ajuns la un acord în privința sumei de transfer: 530.000 de euro, scrie Fanatik.ro.

Gigi Becali plătește 530.000 pentru Anderson Ceara

În plus, ciucanii vor păstra și un procent de zece la sută dintr-un viitor transfer. La noua sa echipă, Ceara va avea și un salariu mai mare, de 15.000 de euro în primele două sezoane, iar dacă va continua și din 2028 la FCSB, remunerația sa lunară va crește la 20.000 de euro pe lună.

„Îl cunosc personal pe Anderson Ceara. Dacă domnul Becali o să aibă răbdare cu el, o să facă față. Primul avantaj pe care îl are este că deja cunoaște fotbalul din Liga 1. Eu sunt 100% sigur că Anderson va face față la FCSB.

Eu cred că lui Anderson o să îi crească șansele mult mai mult să facă față la FCSB, dacă domnul Becali o să aibă răbdare. Din câte știu, Anderson e un băiat cuminte, un băiat muncitor. Eu cred că poate să o ajute pe FCSB în sezonul următor”, a declarat Eric de Oliveira, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Anderson Ceara a avut o stagiune solidă în 2025-2026. El a strâns șapte goluri și opt pase decisive în 40 de apariții, în Superligă și în Cupa României.

Ceara evoluează în principal pe pozițiile aripă și mijlocaș dreapta. El mai poate juca și rolurile de coordonator sau vârf fals, având astfel un profil ideal pentru FCSB.