Calin Petrisor de la Respect Gym a intrat in ring in echipamentul Stelei!

E semn bun pentru ros-albatri in saptamana derby-ului cu FCSB. Calin Petrisor a castigat in extra round in fata lui Serghei Zanosiev. O lovitura de genunchi in figura l-a facut pe Zanosiev sa nu mai poata continua, dupa un meci superb, extrem de echilibrat.