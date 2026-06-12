VIDEO Mesaj în limba română postat de Inter pentru Cristian Chivu. Invitația lansată fanilor din țara noastră

Mesaj în limba română postat de Inter pentru Cristian Chivu. Invitația lansată fanilor din țara noastră Serie A
SPORT.RO
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Campioana Italiei i-a dedicat o postare antrenorului român pe rețelele de socializare, după ce acesta a reușit eventul pe banca lui Inter Milano.

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Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Clubul Inter Milano a publicat pe pagina oficială de Facebook un scurt video cu momentele de bucurie ale românului, însoțit de un text redactat în limba română, dedicat lui Cristi Chivu, după încheierea unui an competițional la superlativ.

„Chiar ați meritat-o, domnule 🥹🖤💙 Urmăriți-ne pentru mai mult conținut dedicat României 🇷🇴”, a transmis clubul milanez pe internet.

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Sezon de excepție la debutul pe banca milanezilor

Inter a câștigat al 22-lea titlu din istorie încă din data de 3 mai (cu trei etape înainte de final). Sub comanda tehnicianului român, formația a strâns 87 de puncte și a marcat 89 de goluri, reușind astfel să egaleze recordul istoric al grupării. Pe lângă succesul din campionat, echipa a cucerit și Cupa Italiei.

Drept recunoaștere a acestor rezultate, Cristi Chivu a primit titlul de cel mai bun antrenor din Serie A, performanță bifată chiar la primul său sezon la cârma echipei de seniori a lui Inter.

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