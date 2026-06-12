Clubul Inter Milano a publicat pe pagina oficială de Facebook un scurt video cu momentele de bucurie ale românului, însoțit de un text redactat în limba română, dedicat lui Cristi Chivu, după încheierea unui an competițional la superlativ.

„Chiar ați meritat-o, domnule 🥹🖤💙 Urmăriți-ne pentru mai mult conținut dedicat României 🇷🇴”, a transmis clubul milanez pe internet.