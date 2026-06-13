Ce fotbalist de la Liverpool nu face parte din planurile lui Iraola: ”E dat ca transferat”

După un sezon mult sub așteptări sub comanda lui Arne Slot, Liverpool s-a descotorosit de serviciile antrenorului olandez, iar în locul lui a fost numit Andoni Iraola, care a bifat o stagiune interesantă cu Bournemouth.

Unul dintre jucătorii care ar putea pleca de la Liverpool în această vară, după Andrew Robertson, Ibrahima Konate, Mohamed Salah și Rhys Williams, este Curtis Jones, un produs al lui Jurgen Klopp.

Fotbalistul este cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, iar TuttoMercatoWeb scrie că el nu mai intră în planurile lui Andoni Iraola la clubul de pe Anfield Road.

Mai mult decât atât, jurnaliștii italieni au evidențiat și ce zvonuri circulă în presa din Anglia: ”E îndepărtat de Liverpool și dat ca transferat la Inter Milano”, a scris sursa de mai sus.

Conducerea lui Inter, despre Curtis Jones: ”Îl apreciem, nu ne ferim!”

Chivu așteaptă acum întăriri de la conducere pentru a bifa un nou sezon de succes cu Inter. În ultimul timp, s-a tot scris despre interesul ”nerazzurrilor” cu privire la fotbalistul de la Liverpool, Curtis Jones.

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul este un produs al ”cormoranilor” din era Jurgen Klopp. El se află la prima echipă de pe Anfield din vara lui 2020 și a bifat până acum 228 de apariții în toate competițiile la Liverpool.

Directorul lui Inter, Piero Ausilio, a confirmat zvonurile conform cărora Inter l-ar vrea pe Curtis Jones: ”Nu mai e niciun secret. E un jucător pe care-l apreciem și nu ne ferim să spunem asta. O să vedem cum evoluează lucrurile”, a spus oficialul, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.