EXCLUSIV FCSB, ”un pas în spate” pentru Florinel Coman: ”E ultima variantă!”

FCSB, ”un pas în spate” pentru Florinel Coman: ”E ultima variantă!” Superliga
SPORT.RO
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Aflat sub contract cu Al Gharafa, Florinel Coman speră că va schimba echipa în această vară, iar Gigi Becali a declarat că îl așteaptă la FCSB.

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FCSBFlorinel ComanGigi BecaliAl-GharafaTransfer
Din articol

Coman a avut parte de un sezon modest în Qatar și și-ar dori să revină în fotbalul European.

Ciprian Marica îl sfătuiește pe Florinel Coman să nu revină la FCSB

  • Dragus becali coman
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Federico Pastorello, agentul fotbalistului, i-ar căuta în momentul de față o nouă echipă din Italia, însă nu este exclus ca Florinel Coman să revină cel puțin pentru o perioadă la FCSB.

Ciprian Marica nu știe dacă Florinel Coman va reveni în această vară la FCSB, însă fostul atacant român crede că internaționalul român ar trebui să își caute un nou angajament la un club din străinătate.

Marica este de părere că o eventuală revenire la FCSB ar trebui să fie ultima variantă pentru Florinel Coman în această vară.

Cred că jucătorii trebuie să se lupte mai mult să reușească, să stea cât mai mult afară. Dacă nu ai altă soluție, ultima, ultima variantă e să te întorci acasă. Așa văd eu lucrurile, deși au mai fost cazuri când s-au mai întors, au făcut un pas în spate și au plecat din nou.

Eu sunt adeptul să te lupți, să te bați acolo unde ești, să reușești afară, să te impui, atunci când se ivește oportunitatea și ai ajuns acolo să nu te întorci”, a spus Ciprian Marica în exclusivitatea pentru PRO TV și Sport.ro.

  • 3 milioane de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt. 
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