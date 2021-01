BREAKING NEWS | "Sa stie toata lumea cine a negociat!" Primele declaratii ale lui Giovanni Becali dupa transferul lui Man! Ce spune despre scandalul cu Anamaria Prodan

Transferul lui Dennis Man la Parma a declansat un razboi intre familia Becali si Anamaria Prodan.

Dupa scandalul intens mediatizat in Romania, Giovanni Becali a oferit primele declaratii despre modul in care fotbalistul a ajuns in Italia.

Fostul agent a spus ca nu s-a ocupat personal de transferul lui Man, dar ca a mers alaturi de el la Parma pentru ca el este imaginea companiei care s-a ocupat de aceasta mutare. Despre acuzatiile Anamariei Prodan, Giovanni Becali a declarat ca nu vrea sa comenteze, considerand ca a-i da o replica este o pierdere de vreme.

"S-a rezolvat transferul. E bine sa stie toata lumea cine a negociat. Eu nu am negociat deloc, Dragos Sarbu a fost cel care a facut totul la nivel de tratative. Eu am mers acolo pentru ca sunt imaginea firmei pe care el o detine si pentru ca sunt un om pe care conducatorii celor de la Parma il cunosc, au incredere in mine.

In acest business este foarte importanta imaginea, iar eu am fost un consultant pentru Dragos. Nu vreau sa comentez alte declaratii facute in tara, ne pierdem timpul. Dennis Man este foarte linistit. Daca nu era linistit, nu semna. Asa, daca a semnat pe 5 ani, cu un salariu foarte bun, eu zic ca este foarte, foarte linistit", a declarat Giovanni Becali, potrivit ProSport.

Dennis Man a intrat in istoria fotbalului din Romania, fiind cel mai scump jucator transferat de la o echipa din tara in strainatate. FCSB va incasa 13 milioane de euro in schimbul golgeterului Ligii 1.