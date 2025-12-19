Adrian Păun a marcat unicul gol al partidei în minutul 5 și le-a adus victoria ardelenilor, care rămân însă pe locul 11, cu 26 de puncte.

Leo Grozavu: ”Nu suntem vreo mare echipă!”

FC Botoșani rămâne pe locul al treilea, cu 38 de puncte, însă moldovenii pot coborî pe a patra poziție a clasamentului în cazul în care Universitatea Craiova o va învinge pe Csikszereda Miercurea Ciuc.

Leo Grozavu a oferit declarația serii după meci și a comparat jocul echipei sale cu vremea de afară, în ceață. Antrenorul moldovenilor s-a arătat dezamăgit de faptul că echipa sa a pierdut ultimul meci al sezonului, dar și de atitudinea elevilor săi, motiv pentru care antrenorul nu s-a ferit să declare că FC Botoșani ”nu este vreo mare echipă”.

”Se mai întâmplă să pierzi, dar nu era cazul la ultimul meci al anului. Jocul nostru a fost în ceaţă, la fel ca vremea de afară, ce să facem.

Foarte mulţi jucători care nu au mai fost în starea lor normală. Am primit gol repede, am început să ne precipităm, nu am mai avut linişte. S-au scurs mingi prin faţa porţii lor, dar nu era nimeni să o bage în poartă.

Până la urmă, nu suntem vreo mare echipă. E bine că a venit vacanţa. Au timp băieţii să reflecteze şi să stea cu familia, să se relaxeze. Apoi probabil că vom reveni la statutul nostru, să ne batem pentru orice minge.

Am făcut o toamnă peste aşteptări. Urmează nouă meciuri importante anul viitor. Eu sper să reîncepem să marcăm, pentru că nu am mai făcut-o în ultima vreme.

Ne-am relaxat puţin înainte de meci şi am intrat destul de moale. Botoşani mereu intra tare, cu toate echipele din prima ligă, dar asta a fost astăzi. Îmi pare rău că n-am reuşit mai mult. N-am fost inspirat nici în alegerea echipei”, a spus Leo Grozavu.

