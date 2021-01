FCSB scapa de datoria catre Gigi Becali dupa transferul lui Dennis Man la Parma! Ce se intampla cu banii italienilor 

Dennis Man a plecat la Parma, FCSB urmand a incasa o suma istorica de pe urma acestui transfer.

Dupa ce va plati catre UTA cele 11 procente pe care le-au pastrat aradenii in momentul mutarii lui Man la FCSB, Gigi Becali va ramane cu aproximativ 10 milioane de euro in conturi. Asta pentru ca Parma ar urma sa trimita in Romania 11 milioane de euro, celelalte doua milioane urmand a fi platite in functie de respectarea unor clauze.

Aceasta suma este echivalenta datoriei pe care FCSB o are la patronul sau, astfel ca Becali va pastra banii, asa cum a si declarat: "Clubul are o datorie la mine si acesti bani ii voi lua eu, pe toti", a spus omul de afaceri.

De altfel, Gigi Becali a facut acest lucru de fiecare data cand a imprumutat clubul ros-albastru cu sume importante de bani. De pilda, in anii 2009-2010 echipa era datoare la Becali cu peste 20 milioane de euro, bani pe care patronul i-a recuperat pana in 2014, cand FCSB a ramas fara nicio datorie catre Becali.

Ulterior, la finalul anului 2019, FCSB trebuie sa ii restituie patronului 9,3 milioane de euro, suma care ar fi putut creste pe parcursul anului 2020, chiar si in conditiile pandemiei de coronavirus, cand Becali le-a micsorat salariile jucatorilor.

Practica latifundiarului din Pipera nu este unica in Romania. Si CFR Cluj, si Universitatea Craiova obisnuiesc sa se indatoreze fata de patronii lor. Potrivit datelor de la finalul anului 2019, CFR Cluj ii este datoare lui Nelutu Varga cu 17 milioane de euro, iar oltenii ii datoreaza lui Mihai Rotaru si celorlalti finantatori ai clubului circa 13 milioane de euro.