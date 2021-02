"A fost santajat, obligat!" Anamaria Prodan, inca un ATAC la adresa lui Becali: "Pentru mine un milion de euro inseamna cat 100 de lei pentru Becali!"

Anamaria Prodan (48 ani) a vorbit din nou despre transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma.

Transferul lui Dennis Man a declansat un adevarat razboi in fotbalul romanesc, dupa ce Gigi Becali a negociat cu oficialii Parmei prin intermediul varului sau, Giovanni Becali. Desi impresarul jucatorului avea oferta de la italieni pentru Man, Becali i-a ascuns negocierile Anamariei, iar de acolo a pornit scandalul.

Gigi Becali si Anamaria Prodan si-au aruncat cuvinte grele, iar impresarul a dezvaluit ca Man a fost obligat de Gigi si Giovanni sa semneze o imputernicire cu varul patronului pentru a putea merge la Parma.

"Dennis Man a fost ca si copilul meu. Mai dureros este ca am avut atat de multa incredere, am format o legatura incredibila de-a lungul anilor cu familia lui si s-a ajuns aici. Faptul ca am pierdut 100.000, 500.000 sau un milion de euro nu este niciun fel de problema. Eu nu traiesc din banii de fotbal, nu sunt innebunita sa ma arunc de la etaj ca am pierdut un milion.

La cum ma stiti pe mine si cum sunt eu... Gigi Becali a tras mult sa-si faca banii, eu m-am nascut cu ei. Pentru mine un milion inseamna cat inseamna 100 de lei pentru Becali. Poate lumea o sa zica 'uite-o si pe aroganta asta'. Nu, nu. Am pierdut 1 milion dintr-un business, o sa il fac din alt business. Ma doare mai tare tradarea, nu am treaba daca pierd banii, ci daca pierd oamenii dragi. Iar eu am pierdut un om drag. Pe Man. Ca a fost santajat, obligat.

Erau disperati si tatal lui Dennis si el. Am vorbit in noaptea in care se pregateau sa mearga la palat si stiam toti ca urma sa ii santajeze in asa fel incat sa rupa contractul cu mine", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.