Anamaria Prodan il ameninta pe Dennis Man! "Imi voi cauta dreptatea pe cale legala! Cine a gresit, sa plateasca" 

Dennis Man a fost transferat de Parma in aceasta iarna, in schimbul a 13 milioane de euro.

Scandalul dintre Anamaria Prodan si familia Becali nu s-a sfarsit. Sotia lui Reghecampf se declara surprinsa si spune ca pana de curand totul era in regula, insa in ultimele zile, Man si-a schimbat punctul de vedere la 180 de grade.

"Am citit si eu, dar nu stiu sa va spun nimic mai mult. Am vorbit cu el pana ieri, totul era ok! Si cu tatal lui. Habar nu am si nu mai stau sa-mi stric vacanta. Am acte perfect facute! Contract care trebuie respectat de ambele parti, valabil pana in luna septembrie.

Daca este adevarat, atunci el este un tradator. Rezilierea se face asa cum scrie in contract. 500.000 euro, precum si plata a 10 % din cat incaseaza anual de la Parma", a declarat Anamaria Prodan pentru Playsport.

Impresara il ameninta acum pe Man cu judecata si spune ca nu va uita tradarea fotbalistului, iar cine e vinovat, din punct de vedere legal, sa plateasca.

"Voi lamuri lucrurile, nimeni nu trebuie sa se indoiasca de asta. Nu las lucrurile asa. Imi voi cauta dreptatea pe gale legala. Ma duc cu ei in judecata si pana in panzele albe. Dennis nu avea voie sa semneze contract de reprezentare nici macar pe o zi cu un alt impresar, pentru ca e sub contract cu mine.

Nici nu cred ca este legal ceea ce s-a intamplat. Cine a gresit, sa plateasca. Eu am facut lucrurile legal, corect, cu sufletul deschis si cele mai bune intentii. Gigi si Giovanni l-au mintit pe Dennis ca vor plati ei daca el pierde procesul cu mine. Pe ce temei legal vor plati ei? El nu mai e jucator al FCSB-ului. Este un nonsens ceea ce se spune si ceea ce se intampla", a mai spus impresara.

Dennis Man nu ar fi primul jucator care a tradat-o pe Anamaria Prodan, in vara anului trecut aceasta povestind un caz similar, in care a fost tradata de un fotbalist pe care l-a adus la FCSB. Detalii AICI.