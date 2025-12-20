CFR Cluj a încheiat anul 2025 cu o mare victorie, 1-0 pe terenul revelației FC Botoșani. Deși încă rămâne departe de locurile de play-off, formația din Gruia a căpătat o importantă gură de oxigen.

Daniel Pancu, după FC Botoșani - CFR Cluj: "Korenica va avea respectul meu toată viața / Doi jucători au trădat clubul"



CFR a mers la Botoșani cu numeroase probleme de lot. Pe lângă Louis Munteanu și Matei Ilie, suspendați, Daniel Pancu nu a putut miza pe Lindon Emerllahu, vândut în Ucraina, Marcus Coco, Andres Sfaiț sau Anton Kresic, care au acuzat probleme medicale.



După meci, Pancu a susținut că doi jucători s-a dau "loviți" pentru a nu mai face deplasarea la Botoșani, rezultatele analizelor nearătând vreo problemă medicală. Cei doi jucători, pe care antrenorul a refuzat să-i numească, fie vor pleca în iarnă, fie vor fi excluși din lot.



În schimb, Pancu a avut și un exemplu pozitiv. Kosovarul Meriton Korenica a acuzat o răceală puternică, însă a făcut deplasarea la Botoșani și chiar a jucat aproximativ 15 minute spre final.



"Suntem cu toții fericiți, mulțumiți. A fost o deplasare foarte grea. Am venit ieri cu autocarul fără foarte mulți jucători. Dar cu un jucător precum Korenica, care bolnav fiind - bolnav adevărat, nu închipuit - și-a dorit foarte mult să fie alături de noi. Va avea parte de respectul nostru, al meu în special, toată viața mea.



Azi, când am pregătit jocul, înainte de a pleca la stadion, le-am spus că de astfel de jucători avem nevoie, de caractere. Avem nevoie de oameni care să respecte clubul care îl plătește.



Am avut o ocazie, am marcat un gol. Am fost dominați, așa cum era absolut normal pentru că era o echipă care nu pierduse niciun meci pe teren propriu. A intervenit Dumnezeu, care ne- ajutat. Felicitări tuturor, în special lui Kore. Păun a marcat un gol fantastic, dar toți s-au comportat exemplar.



Am avut accidentați subit. Au făcut ecografii, nu ieșea nimic. La alții ieșea. Alții erau răciți dintr-o dată. Sunt lucruri grave, care reflectă jumătatea asta de an de la CFR. Nu dau niciun nume, dar sunt jucători la care nu s-a văzut nimic pe nicio ecografie. Sunt doi jucători în situația asta, dar nu le dau numele pentru că le-aș face rău. Nu eu mă simt trădat, ci clubul și suporterii sunt trădați. Ei, chiar și accidentați, ar fi trebuit să facă precum Korenica, să vină cu noi. Conducătorii știu de ei de ieri, de alaltăieri. Eu ce pot să vă spun e că se vor antrena în spatele porții de acum dacă nu vor pleca de aici", a spus Pancu, la conferința de presă.

