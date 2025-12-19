Echipa antrenată de Cristi Chivu a pierdut semifinala cu Bologna la loviturile de departajare, scor 1-1 (2-3 d.l.d.).

Cristi Chivu a primit nota 6 după Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d.)

Nerazzurii au deschis scorul după doar două minute, printr-o execuție de excepție a lui Marcus Thuram, însă Bologna a reușit să restabilească egalitatea în minutul 35, când Orsolini a reușit să transforme un penalty obținut după un henț al lui Bisseck.

Totul s-a decis la loviturile de departajare, unde echipa antrenată de Vincenzo Italiano a fost mai precisă.

Italienii de la TuttoMercatoWeb au avut cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu și nu au avut ce să îi reproșeze antrenorului român căruia i-au acordat nota 6 pentru felul în care a pregătit meciul cu Bologna.

Jurnaliștii au scris că, în multe momente ale partidei, Inter a fost echipa mai bună, însă nu a reușit să își concretizeze ocaziile avute.

”Interul său începe în forță și deschide scorul în minutul 2, însă este apoi egalată din cauza unui henț copilăresc comis de Bisseck. În repriza a doua, nerazzurrii cresc pressingul și o împing pe Bologna în propria jumătate de teren; avantajul, pe alocuri meritat, de această dată nu mai vine. Supercupa se decide astfel la loviturile de departajare”, au scris italienii.

