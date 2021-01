Primele imagini cu Dennis Man dupa ce a SEMNAT cu Parma! S-a pozat alaturi de patronul miliardar cu care Gigi Becali a negociat transferul 

Fostul jucator al FCSB-ului a zburat catre Parma in cursul zilei de joi, iar vineri a semnat actele oficiale.

Cu toate astea, Man a semnat deja cu Parma, dupa cum a confirmat chiar Kyle Krause, miliardarul american care detine Krause Group, compania care se afla la conducerea clubului italian.

Gigi Becali a dezvaluit in direct, in repetate randuri, ca cel cu care a negociat transferul lui Man este chiar patronul american, dupa ce Giovanni Becali le-a facut legatura celor doi.

Kyle Krause a postat si primele imagini alaturi de Dennis Man, una de la semnarea contractului si inca una alaturi de jucator, in timp ce acesta tinea in mana tricoul Parmei.

Ready to welcome -#DennisMan to Parma!#ForzaParma pic.twitter.com/uTnl9ksAsC