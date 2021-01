"Creier cu probleme!" Continua SCANDALUL MONSTRU intre Anamaria Prodan si familia Becali: "Doi sobolanei disperati!" Amenintarile impresarului: "Sa nu ma deranjeze ca arunc foc pe nari!"

Scandalul dintre Anamaria Prodan si patronul de la FCSB continua sa ia proportii!

Dupa ce Gigi Becali a vorbit despre Dennis Man in perioada in care Laurentiu Reghecampf antrena FCSB si a declarat ca l-ar fi trimis pe jucator la a doua echipa, Anamaria Prodan a rabufnit.

Agentul jucatorului a explicat in detaliu cum s-a realizat mutarea lui Man de la UTA si cum ar fi incercat patronul FCSB sa ii pacaleasca pe conducatorii aradeni, pentru a nu le da mai multi bani.

"Omul este cazul perfect de studiu la facultate de medicina, creier cu probleme! Habar nu avea de Dennis Man. L-am sunat si l-am rugat sa se uite la Cupa Romaniei. UTA juca iar Man era in Liga 2. Tipa ca nu se uita el la Liga 2. L-am rugat si i-am zis ca este un jucator fabulos la UTA. L-am sunat pe sotul meu. Era cu MM (n.r. Mihai Stoica). Le-am zis ca Man e top. Au zambit. M-au rugat sa aduc ceva foarte experimentat. Man e copil. Au nevoie de ceva top. Gigi nu mai dadea bani pentru transfer. Am sunat la UTA, la domnul Mezar. Am vorbit cu toti, sa il dam la Steaua (n.r. FCSB).

M-am chinuit, ca de obicei, cand a venit vorba despre banii de transfer. Cei de la UTA au fost foarte deschisi. Gigi m-a pus pe mine sa scot cat mai putin. Am negociat si am ajuns la 500.000 de euro.

Daca imi aduc bine aminte, exista o clauza. Daca Dennis joaca 10 meciuri la Steaua, achita Steaua inca o suma. Nu stiu acum exact, dar era mare suma. MM nu l-a vrut. Gigi a zis da dupa meci. Am vorbit, am aranjat tot. A ajuns la Dennis la Steaua. Doar eu si Gigi am stiut.

Dupa 9 meciuri jucate, Gigi a inceput sa urle sa nu mai fie bagat ca el nu mai da bani UTA-ei. Dennis nu a mai jucat o perioada. Era disperat. Laur s-a enervat si l-a bagat pe teren. Era al zecelea meci. Gigi a turbat. A fost circ atunci. M-a sunat Gigi sa vedem cum facem cu banii. Am sunat la UTA iar. Am fost fabulosi din nou. Au acceptat jumatate din bani, doar ca sa ii fie bine lui Dennis.

Becali tipa dupa 9 meciuri sa il trimita sa joace la Liga 3. Nimeni altcineva. Reghecampf l-a bagat pe Man in cel de al zecelea meci peste capul lui Gigi Becali. Asta este adevarul", a dezvaluit Anamaria Prodan pentru ProSport.

"Indivizii astia dubiosi si murdari nu existau intr-o societate normala! Doi sobolanei disperati!"

Furioasa pentru modul in care s-a desfasurat transferul lui Dennis Man la Parma, Anamaria i-a criticat dur pe Gigi si Giovanni Becali, atacandu-i pentru modul in care au gestionat transferul.

"Acesti indivizi dubiosi si murdari de tot ce e urat pe pamant Gigi si Giovanni daca traiam intr-o societate normala nu existau. Nimeni nu ii baga in seama! Transferul lui Man la Parma este al meu 100%. Si sunt mandra de tot de partenerii mei de Parma! Ca exista asa specimene in Romania s-au mirat si cei de la Parma. Dar cand ai asa un patron-circ in Romania nu ai ce sa faci. Trebuie sa faci orice sa iti vezi interesul.

Au sunat ca doi sobolanei disperati sa faca rost de numarul patronului Parmei sa se milogeasca pentru inca un milion in plus. Eu nu ma milogesc. Eu cer oficial. Eu am cerut 13 mililioane plus 2 milioane bonusuri. Ei amandoi au scos 11 in rate cu bonusuri care nu se pot atinge in 4 ani, acesti negociatori mari.

Sa isi vada de minciunile lui, de Dumnezeu, ca sa nu ma apuc eu sa vorbesc. Stie el ce se intampla daca vorbesc eu. Sa isi vada amandoi de batranete linistiti pe acasa! Atat mai spun eu. Si ei amandoi stiu. Ciocul mic si joc de glezne frumos si sa isi numere banii pe care eu i-am adus in toti anii astia la Steaua. In rest, pace si liniste. Dar sa nu miste prea tare sa ma deranjeze ca arunc foc pe nari si sar amandoi din bocanci", a adaugat impresarul.