Laszlo Balint, antrenorul Oțelului Galați, și-a lăudat elevii după succesul în fața grupării FC Argeș, scor 2-1.

Mesajul lui Laszlo Balint după Oțelul Galați - FC Argeș 2-1

Balint s-a arătat mulțumit atât de rezultat și de evoluție, cât și de faptul că formația sa a terminat 2025 pe locul 6, ultimul ce asigură prezența în play-off la finalul sezonului regular.

În același timp, tehnicianul a anunțat că există posibilitatea ca anumiți fotbaliști să plece de la echipă în iarnă, cu scopul de a ajuta la reglarea situației financiare a clubului.

„O victorie care ne mulțumește. Toată lumea din club are această satisfacție. Încheiem anul 2025 pe poziție de play-off. Trebuie să le mulțumesc băieților, au dat dovadă de caracter. Au fost momente în care am suferit. S-au jucat cu nervii și emoțiile mele în minutele de prelungire. Este o victorie meritată, muncită și o încununare a unei munci temporare.

Balint: „Vedem cine va pleca, sunt oferte”

Avem principii pe care le punem în aplicare la fiecare meci. În prima repriză au fost momente în care nu am avut dinamică, dar în a doua repriză am reușit să destabilizăm adversarul. FC Argeș a avut un portar în formă, a avut câteva intervenții bune. Mă bucur că băieții respectă planul de joc și au calitate.

Mai avem nouă meciuri și avem un program foarte greu din ianuarie. Vedem cine va pleca, sunt oferte, pentru că și clubul va trebui să vândă pentru a stabiliza bugetul. Sunt discuții deschise pentru eventuale transferuri. Eu sunt antrenor, încerc să antrenez cât de bine pot lotul”, a declarat Laszlo Balint, la flash-interviuri.

Oțelul Galați - FC Argeș 2-1

Oţelul Galaţi a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia piteşteană FC Argeş, în etapa a 21-a din Superligă. Au marcat de la învingători Pedro (55) și Paulinho (60), respectiv Sadriu (87) de la învinși.