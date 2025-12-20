LIVE TEXT UTA Arad - Dinamo, de la 20:00. ”Câinii” joacă pentru primul loc în Superligă!

UTA Arad - Dinamo, de la 20:00. &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; joacă pentru primul loc &icirc;n Superligă! Superliga
Partida dintre UTA și Dinamo din etapa cu numărul 21, LIVE TEXT pe Sport.ro.

UTA Arad - Dinamo

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci al zilei din cadrul etapei a 21-a din Superligă.

”Runda a 21-a programează unul dintre cele mai importante dueluri din istoria fotbalului autohton, cel dintre UTA și Dinamo”, scrie LPF pe site-ul oficial.

Statistica întâlnirilor directe dintre UTA și Dinamo: totul a început în 1948

Acestea se vor afla faţă-n faţă în principala competiţie internă pentru a 85-a oară, palmaresul precedentelor dispute cuprinzând 42 de succese bucureştenii, 21 de victorii arădenii şi 21 de remize.

Palmares cu UTA gazdă: 40 de meciuri - 14 succese UTA - 9 remize - 17 victorii Dinamo.

Primul joc a avut loc pe 14 noiembrie 1948, Dinamo - ITA Arad 2-0, goluri înscrise de Carol Bartha şi Alexandru Petculescu. Au urmat 10 partide la rând în care gruparea bucureşteană nu a cunoscut gustul succesului, șase dintre ele încheiate cu victorii ale arădenilor.

Dinamo - UTA 7-0 în 1976, cu Dudu Georgescu, Mircea Lucescu și Cornel Dinu marcatori

Cea mai mare diferenţă de scor: 29 august 1976, Dinamo - UTA Arad 7-0 (Dudu Georgescu - de patru ori, Mircea Lucescu - de două ori, Cornel Dinu - un gol).

Cinci remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, dintre care patru cu arădenii în postura de gazde.

Ultima victorie reușită de ,,Bătrâna Doamnă” în SuperLigă: 6 noiembrie 2023, UTA - Dinamo 2-1. Au urmat patru succese la zero ale bucureștenilor și un egal. 

Adrian Mihalcea, de două ori campion cu Dinamo ca jucător, acum adversar al ”câinilor” ca antrenor

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 15 august 2025, Dinamo - UTA 1-1 (marcatori Mamoudou Karamoko / Hakim Abdallah).

Întâlnirea va fi una specială pentru antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, care a evoluat la Dinamo ca jucător timp de şapte sezoane (181 jocuri în campionat / 68 goluri), reuşind să câştige două titluri cu gruparea bucureşteană (1999-2000, 2012-2002). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
&rdquo;Aceasta este suma de bani europeni pe care o așteptăm să intre &icirc;n contul Rom&acirc;niei&rdquo;. Anunțul ministrului Proiectelor Europene
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
Fostul atacant al lui Rapid este golgheterul campionatului! ”Domină autoritar clasamentul”
Manchester City - West Ham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! Haaland, pregătit să facă show!
„Fanii nu au plătit să vadă prostia asta!” Momentul care a declanșat KO-ul lui Joshua în fața lui Jake Paul
După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața"
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: „E greu pentru ei”
Patronul de la AEK Atena, fermecat de fotbalistul Universității Craiova! Discuțiile au avut loc imediat după fluierul final

Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”

Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d). Chivu este eliminat! Bologna se duelează cu Napoli în finala Supercupei

Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: ”Am încercat…”

Leo Grozavu a dat declarația serii după ce FC Botoșani a pierdut cu CFR: ”Nu suntem vreo mare echipă!”

Daniel Pancu a anunțat „tăieri de capete” după FC Botoșani - CFR Cluj 0-1: „Sunt jucători care nu sunt compatibili cu mine”



După ce a anunțat că exclude doi jucători de la CFR, Pancu a dat și un exemplu: "Va avea respectul meu toată viața"
Derby-ul FCSB - Rapid, prin ochii lui Florin Matache! Dinamovistul a dat verdictul: „E greu pentru ei”
„Fanii nu au plătit să vadă prostia asta!” Momentul care a declanșat KO-ul lui Joshua în fața lui Jake Paul
Chivu i-a bulversat pe italieni: "Nu e adevărat ce spune! Uneori face niște declarații surprinzătoare"
Ioan Varga începe „curățenia” la CFR Cluj! Revoluția pregătită pentru Pancu: „Rezolv eu”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
FCSB, afară din Ghencea! Unde se va juca partida cu UTA Arad
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
Ce se întâmplă cu Dinamo dacă retrogradează din nou!
Explozie de bucurie după UTA - Dinamo! Mircea Rednic a fost sufletul petrecerii în vestiar
stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

