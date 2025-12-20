LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, UTA Arad și Dinamo se întâlnesc în ultimul meci al zilei din cadrul etapei a 21-a din Superligă.

”Runda a 21-a programează unul dintre cele mai importante dueluri din istoria fotbalului autohton, cel dintre UTA și Dinamo”, scrie LPF pe site-ul oficial.

Statistica întâlnirilor directe dintre UTA și Dinamo: totul a început în 1948



Acestea se vor afla faţă-n faţă în principala competiţie internă pentru a 85-a oară, palmaresul precedentelor dispute cuprinzând 42 de succese bucureştenii, 21 de victorii arădenii şi 21 de remize.

Palmares cu UTA gazdă: 40 de meciuri - 14 succese UTA - 9 remize - 17 victorii Dinamo.

Primul joc a avut loc pe 14 noiembrie 1948, Dinamo - ITA Arad 2-0, goluri înscrise de Carol Bartha şi Alexandru Petculescu. Au urmat 10 partide la rând în care gruparea bucureşteană nu a cunoscut gustul succesului, șase dintre ele încheiate cu victorii ale arădenilor.

Dinamo - UTA 7-0 în 1976, cu Dudu Georgescu, Mircea Lucescu și Cornel Dinu marcatori



Cea mai mare diferenţă de scor: 29 august 1976, Dinamo - UTA Arad 7-0 (Dudu Georgescu - de patru ori, Mircea Lucescu - de două ori, Cornel Dinu - un gol).

Cinci remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, dintre care patru cu arădenii în postura de gazde.

Ultima victorie reușită de ,,Bătrâna Doamnă” în SuperLigă: 6 noiembrie 2023, UTA - Dinamo 2-1. Au urmat patru succese la zero ale bucureștenilor și un egal.

Adrian Mihalcea, de două ori campion cu Dinamo ca jucător, acum adversar al ”câinilor” ca antrenor



Cea mai recentă dispută directă din campionat: 15 august 2025, Dinamo - UTA 1-1 (marcatori Mamoudou Karamoko / Hakim Abdallah).

Întâlnirea va fi una specială pentru antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, care a evoluat la Dinamo ca jucător timp de şapte sezoane (181 jocuri în campionat / 68 goluri), reuşind să câştige două titluri cu gruparea bucureşteană (1999-2000, 2012-2002). Info: LPF

