Se incearca impacarea anului intre Anamaria Prodan si Gigi Becali! "El e leul leilor! Nu ai cum sa faci asta! El are facultatea vietii"

Scandalul dintre Anamaria Prodan si Gigi Becali a pornit de la transferul lui Dennis Man la Parma.

Fotbalistul a tradat-o pe impresara si s-a dus in Italia cu Giovanni Becali, cel care l-a reprezentat in negocierile finale.

Totusi, Mitica Dragomir spera sa poata sa reuseasca sa-i impace pe Anamaria Prodan si Gigi Becali. Fostul presedinte al LPF spune ca o intelege pe sotia lui Reghecampf, dar si ca aceasta a facut niste declaratii gresite.

"Hai sa va spun foarte sincer care este parerea mea. Ana a intrat in meseria asta cu gandul sa ajunga numarul 1. A pornit de jos si tot ce a facut pana acum a facut doar prin munca ei. Cine nu o apreciaza pe aceasta femeie, atunci inseamna ca nu gandeste. Eu sunt convins ca multi nu ii dadeau nicio sansa, dar uitati-va ca a ajuns in topul impresarilor din Romania. Le place unora sau nu le place, asta este adevarul.



Insa a avut ghinionul ca fratii Becali sunt un mare brand si este greu sa ii dai jos de pe locul unu indiferent de vremuri si de problemele pe care Giovanni si Victor le-au avut. Giovanni a fost si o sa fie numarul 1 pentru totdeauna. Este prea trecut prin viata, iar acest om nu are scoala vietii, are facultatea vietii. Omul asta i-a avut in mana pe cei mai tari fotbalisti ai Romaniei, iar pe Gica Hagi il putem compara cu Maradona. Voi realizati ce jucatori a impresariat Giovanni la viata lui?



Dar am observat ca el nu s-a bagat atat de tare in scandal si a preferat sa dea doar declaratii pe care el le considera normale pentru un om de talia lui. Si va spun eu ca este tare greu sa te dai la Giovanni... Iar daca Giovanni iese la atac, atunci e greu cu el. Asta e leul leilor. Dupa parerea mea, Ana trebuie sa inceteze cu atacurile de acest fel la adresa lui Gigi Becali pentru ca in mod sigur peste cateva zile ii va parea rau de tot de cele spuse.



Sa puna ambele tabere acum batista pe tambal, pana nu o sa fie prea tarziu. Ana sa o lase pe asta cu puscaria, nu o lasa pe ea inima sa faca asa ceva.

De ce ii transmit Anei ca e bine sa inceteze cu atacurile la adresa lui Gigi Becali? Pentru ca eu stiu ceea ce va spun. Am auzit ca Gigi chiar voia sa ii dea ei o suma mult mai buna de bani, dar acum nu ii va mai da chiar nimic dupa ce Ana a spus ceea ce a spus despre el. L-a jignit prea urat, iar daca ai ajuns sa spui public ca il si pocnesti, atunci cred ca este este prea mult.



Imi dau seama cat de nervoasa este Ana in aceste momente, iar eu cred ca ea este in stare sa il pocneasca chiar si pe Reghe, daca se baga, la nervii pe care ii are acum. Evident ca glumesc, dar cam asa cred ca stau lucrurile pentru ca imi dau sema cat de nervoasa este. Nu este usor sa incasezi o dreapta de la ea, iar Alexa a fost rezistent.

Va repet: glumesc. Ma refer in mod special la faza cu pocnitul lui Reghe, iar Dan Alexa nu se supara pe mine, desi l-am dat si pe el exemplu. Dupa parerea mea Ana trebuie sa faca pace cu familia Becali. E greu sa te iei cu leii, iar ei sunt trei lei adevarati", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.