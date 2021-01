Becali, informatii BOMBA despre relatia dintre Reghecampf si Anamaria Prodan. Cei doi ar fi la un pas de divort! Anuntul momentului

Intre Becali si familia Reghecampf pare sa nu mai fie cale de impacare, dupa cearta pornita de la transferul lui Dennis Man la Parma.

Becali a fost atacat dur de Anamaria, care l-a numit 'sobolanel' si a sugerat ca ar avea probleme care tin de sfera psihiatriei.

Gigi a refuzat sa-i raspunda in termeni similari, dar le-a spus oamenilor din cercul sau ca rabdarea sa a ajuns aproape de final. Becali e nervos si din cauza remarcilor facute ieri de Reghecampf, care i-a transmis un mesaj prin care i-a spus ca a 'gresit grav' fata de Anamaria. In replica, Becali l-a acuzat pe antrenor ca l-a santajat in momentul in care a intrat la inchisoare: "Mi-a zis ca pleaca daca nu-i dau 30 000 pe luna in loc de 15 000, cat avea salariul!"

Chiar daca public nu a replicat cu atacuri similare celor la care a fost supus, Becali si-a varsat furia in fata amicilor sai si a angajatilor. Becali nu intelege nici inversunarea lui Reghe, pe care spune ca-l considera prieten apropiat.

Conform spynews, Becali le-ar fi transmis unor apropiati ca fostul antrenor al FCSB si Anamaria Prodan ar fi separati de mai mult timp. Numai afacerile ii tin impreuna, ar fi sustin Becali intr-o discutie privata. In realitate, Reghe si Anamaria ar fi despartiti de mai multa vreme, dar ar incerca sa pastreze aparentele pentru a nu fi nevoiti sa-si imparta banii castigati si nici sa renunte la vreuna dintre afacerile pe care le au in comun.

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf sunt casatoriti din 2008 si au impreuna un baiat. De-a lungul anilor, au existat in mai multe randuri zvonuri legate de o despartire, insa partile au infirmat de fiecare data ca relatia ar avea probleme.