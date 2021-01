EXCLUSIV | Gigi Becali, un nou derapaj sexist dupa scandalul cu Anamaria Prodan! Ce a spus despre Ministrul Muncii: "Doamna Turcan e tinuta de manechin acolo, ca e frumoasa!"

Finantatorul FCSB-ului a vorbit la Ora Exacta in Sport despre transferul lui Man la Parma.

Becali i-a dat replica Anamariei Prodan, impresarul lui Dennis Man, care a fost nemultumita de faptul ca Giovanni Becali a intervenit in negocierile dintre FCSB si clubul italian.

Becali s-a aratat foarte suparat pe sotia lui Laurentiu Reghecampf, spunand ca nu va mai vorbi niciodata cu ea, si a facut o noua declaratie controversata la adresa femeilor.

"Nu mai vorbesc in viata mea cu Ana. Nu mai discut in viata mea cu femei. Eu am primit oferta de la Ana, na, ca trebuie sa-i pronunt si numele acum, dar n-o voi mai face.

Iti dau cuvantul ca nu mai vorbesc in viata mea cu Anamaria, ii dau buna ziua, dar nu mai discut cu femei, care e problema? Problema a fost ca ea, cand mi-a trimis mie oferta de 10.000.000 de euro, cu o ora inainte vorbisem cu patronul Parmei si mi-a facut oferta de 13.000.000 plus 2.000.000 bonusuri, iar ea facea oferta de 10.000.000 platibili in patru ani?

Tu iti dai seama ca eu vorbeam? Ce sa zic atunci? Nu ma intereseaza de ea. Eu am gresit. Eu nu mai lucrez cu femei. Am facut o greseala pentru ca e nevasta lui Reghe... ce, daca zice Reghe ceva? Nu mai vorbesc nici cu Reghe. Ce imi trebuia mie sa vorbesc cu o femeie?", a spus Becali la PRO X.

In continuare, intrebat fiind despre Ministrul Muncii Raluca Turcan, Becali a spus: "Pe doamna Turcan o tin acolo ca e la moda, e gratioasa, e un fel de manechin de moda. E frumoasa, distinsa, se imbraca elegant, dar de aia o tin, de manechin".

Nu este pentru prima data cand finantatorul FCSB-ului face declaratii controversate la adresa femeilor. In 2018, in momentul in care s-a pus in discutie pentru prima data ca echipele din Liga 1 sa infiinteze sectie de fotbal feminin, Becali a declarat ca nu va face asa ceva, intrucat fotbalul nu este pentru femei.