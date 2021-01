Anamaria Prodan da LOVITURA dupa transferul lui Man la Parma! Suma IMPRESIONANTA pe care o castiga impresarul din tranzactie

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer facut vreodata din Liga 1.

Fotbalistul de 22 de ani s-a transferat de la FCSB la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro si urmeaza sa fie anuntat oficial.

In jurul acestui transfer s-a declansat insa un scandal monstru intre impresarul fotbalistului, Anamaria Prodan, si Gigi Becali, respectiv Giovanni Becali, cel care a intermediat in cele din urma mutarea.

'Sarita din schema', de cei doi veri, sotia lui Laurentiu Reghecampf va incasa totusi o suma destul de importanta in urma acestei tranzactii.

Potrivit ProSport, Anamaria Prodan va ajunge in cursul zilei de vineri la Parma pentru a pune la punct ultimele detalii ale contractului lui Man.

De asemenea, sursa citata informeaza ca, potrivit contractului dintre Prodan si Dennis Man, impresarul urmeaza sa primeasca un procent de 10% din salariul total pe care fotbalistul il va primi la echipa italiana pe toata durata contractului.

Astfel, intrucat Man urmeaza sa semneze un contract in valoare de 4.2 milioane de euro pentru urmatorii patru ani, Anamaria Prodan va primi nu mai putin de 420.000 de euro, in contextul in care Gigi Becali ii oferea 100.000 de euro pentru a accepta ca afacerea sa se faca exclusiv prin Giovanni Becali.

Totodata, ProSport informeaza ca varul lui Gigi Becali va incasa un comision in valoare de 850.000 de euro pentru tranferul golgheterului acestui sezon de Liga 1.