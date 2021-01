Reactia lui Reghecampf, dupa scandalul MONSTRU dintre Gigi Becali si Anamaria Prodan! "Sa nu mai vorbeasca de familia noastra niciodata!"

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Transferul jucatorului la Parma a creat un scandal incredibil intre Anamaria Prodan si Gigi Becali. Impresara lui Man a fost sarita din schema de catre finantatorul de la FCSB, iar de mutare s-a ocupat Giovanni Becali.

Sotul Anamariei Prodan a reactionat imediat si i-a transmis latifundiarului din Pipera sa nu mai vorbeasca niciodata despre familia lui. In trecut, Reghecampf si Becali au fost prieteni buni si au avut o relatie buna, mai ales cand antrenorul a pregatit-o pe FCSB si a facut performanta in cupele europene.

"Laurentiu i-a dat un mesaj lui Gigi Becali, i-a explicat absolut tot, si l-a rugat sa uite, sa nu mai vorbeasca de familia noastra niciodata", a declarat Anamaria Prodan pentru AntenaSport.

Impresarul a dezvaluit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" ca Gigi si Giovanni Becali l-ar fi obligat pe Dennis Man sa renunte la colaborarea cu ea, insa in momentul in care jucatorul a refuzat, l-au pus sa semneze o hartie prin care Giovanni urma sa il reprezinte doar pentru concretizarea transferului la Parma.

"Ieri l-au terorizat pe Dennis sa renunte la mine si sa semneze cu ei. Erau disperati, tatal lui si Dennis i-au spus ca nu vor rupe contractul cu mine, l-au obligat sa semneze o hartie pe doua zile, sa mearga cu el Giovanni.

Dennis mi-a zis asa: 'Nu are cum sa ma oblige nimeni sa semnez cu Giovanni Becali, eu sunt sub contract cu dumneavoastra!'. Tatal lui mi-a zis ca nu credea vreodata ca pleaca de la Steaua asa urat.

Vedem daca va castiga atat, noi am solicitat 1.5 milioane net, vedem ce se intampla", a spus Anamaria Prodan la PRO X.