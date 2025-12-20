Ajuns în toamnă în fotbalul ucrainean, Blănuță a intrat în dizgrația fanilor lui Dinamo Kiev, după ce aceștia au descoperit mai multe postări mai vechi ale fotbalistului în care acesta își arăta susținerea față de Rusia.

Transferul lui Vladislav Blănuță, criticat încă în Ucraina

Nici evoluțiile sale nu au fost în favoarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev și a fost mai mult rezervă la echipa antrenată de Igor Kostyuk.

Fostul atacant al lui Dinamo Kiev, Artem Milevskyi, a lansat și el un atac la adresa lui Vladislav Blănuță, fotbalistul ajuns la gruparea ucraineană în toamnă, în urma unui transfer de la FCU Craiova.

Milevskyi s-a arătat revoltat de transferul lui Dinamo Kiev, în condițiile în care formația din capitala Ucrainei este una dintre echipele cu pretenții din campionat, nu o echipă care se luptă pentru evitarea retrogradării precum Kudrivka.

Fostul atacant susține că Dinamo Kiev ar fi trebuit să îl analizeze mai bine pe Vladislav Blănuță înainte de a-l transfera.

”Nu înțeleg deloc cum s-a putut face un asemenea transfer la Dinamo Kiev, doar nu e Kudrivka. Kudrivka, fără supărare.

Dar nu e Kudrivka ca să aduci un fotbalist care și-a dat un autogol și atât. Cum poți să fii atât de prost să faci acest transfer?”, a spus Milevskyi, conform ua.tribuna.com.

Vladislav Blănuță a plecat mai devreme de la Dinamo Kiev

"Blănuță a avut anumite probleme în familie, așa că mi-a cerut niște zile libere și a plecat acasă. De ce nu a apărut în lot nici la precedentele meciuri? Avem trei atacanți importanți și am luat în considerare experiența fiecăruia", a spus Igor Kostyuk, potrivit sport.ua.

