"Nimeni nu mai vrea sa vina la FCSB! Sa jure Becali cu mana pe Biblie. La ce caracter are, si-ar vinde si familia pentru un leu!" Anamaria Prodan, un nou atac LA RUPERE impotriva lui Becali

Anamaria Prodan a facut turul televiziunilor dupa problemele aparute la transferul lui Dennis Man.

Anamaria e furioasa din cauza modului in care Becali a evitat-o in momentul discutiilor decisive pentru trecerea lui Man in Serie A.

Prodan spune ca i-a adus milioane lui Becali din transferurile de jucatori si ca tot ea i l-a recomandat pe Man, dar si pe alti pusti aflati acum la echipa, printre ei Andrei Vlad si Ovidiu Perianu.

"Si tot tat si tot spun ca sunt milionara, ca nu am nevoie de banii lui Gigi. Pai, suntem prieteni numai cand aduc eu bani? Cat sa mai facem asa? Am si eu o limita! L-am adus pe Stanciu, n-am luat nimic. L-am vandut pe Stanciu, n-am luat nimic. Pe Popa, la fel. Eu i-am adus pe toti. I-am convinsa sa vina, ca nimeni nu mai vrea sa vina la FCSB. Toti sunt disperati. Pai, pe Peiranu cine l-a dus?

Cine a adus toti copiii pe care ii are el? Cine l-a dus pe Dennis Man? Pai, visa Gigi vreodata, se uita el la Liga 2? Niciodata. Puneti-l sa jure cu mana pe Biblie! La ce caracter are... El si-ar vinde si familia pentru un leu", a spus Prodan la Telekom Sport.