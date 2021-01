Gigi Becali neaga afirmatiile facute despre relatia dintre Reghecampf si Toni Petrea! "De unde s-a inventat asta?" Cum a reactionat antrenorul de la FCSB

Dupa meciul dintre FCSB si Poli Iasi, patronul ros-albastrilor a avut o noua interventie publica in care a negat afirmatiile despre relatia dintre Laurentiu Reghecampf si cei doi oameni care au facut parte in trecut din staff-ul sau.

"Eu nu am pronuntat de vreo doua luni numele Toni Petrea, nici al lui Reghecampf de vreo 3 luni si jumatate. De unde s-a inventat ca am spus eu ca Toni Petrea e in cearta cu Reghecampf?!

Am spus doar cand s-a facut transferul de ea. Nu am pronuntat numele lui Reghecampf, doar cand i-am pronuntat numele. Atunci cu detentia am spus, dar nu cu Toni Petrea. Nici nu stiu ce relatie au ei.

Nici nu stiu eu ce relatie are el cu Toni Petrea. L-am vazut pe omul ala saracul, a ramas si el mut", a declarat Gigi Becali la DigiSport dupa meciul dintre FCSB si Poli Iasi.

Si antrenorul FCSB-ului, Toni Petrea, a negat ca ar avea un conflict cu Reghecampf, declarand ca despartirea dintre ei a avut loc in conditii normale.

"Nu este adevarat, am o relatie foarte buna cu Laurentiu, ne-am despartit in conditii normale, nu s-a pus problema de conflict. Pentru mine este un om deosebit, avem o relatie foarte buna, atat pot sa spun", a mentionat Petrea.