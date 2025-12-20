Tottenham - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 19:30! „Cormoranii” înfruntă echipa lui Radu Drăgușin
Tottenham - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 19:30
Partida Tottenham - Liverpool, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Tottenham vine după insuccesul clar de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 0-3, și se află pe poziția 11 în Premier League.
De cealaltă parte, Liverpool este pe locul 7, grație victoriei din etapa trecută, scor 2-0, în fața lui Brighton pe „Anfield”.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci „cormoranii” lui Slot s-au impus cu 5-1.
Radu Drăgușin nu va reveni deocamdată în lotul lui Tottenham
Drăgușin a bifat două apariții în două meciuri amicale ale londonezilor, dar nu a jucat încă deocamdată sub comanda lui Thomas Frank într-o partidă oficială.
Tottenham, care ocupă locul 11 în clasamentul din Premier League, se va duela cu Liverpool în runda cu numărul 17 din campionat, iar, înaintea meciului, Thomas Frank a dat din nou detalii cu privire la Radu Drăgușin.
”Toată lumea este bine. Sunt disponibili aceiași jucători precum la ultimul meci. Nu mai revine nimeni în lot”, a spus antrenorul lui Spurs.
Clasamentul din Premier League
