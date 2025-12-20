Tottenham - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 19:30! „Cormoranii” înfruntă echipa lui Radu Drăgușin

Tottenham - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 19:30

Partida Tottenham - Liverpool, din runda 17 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Tottenham vine după insuccesul clar de pe terenul lui Nottingham Forest, scor 0-3, și se află pe poziția 11 în Premier League.

De cealaltă parte, Liverpool este pe locul 7, grație victoriei din etapa trecută, scor 2-0, în fața lui Brighton pe „Anfield”.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut, iar atunci „cormoranii” lui Slot s-au impus cu 5-1.

