BREAKING NEWS | Reactia Anamariei Prodan dupa zvonurile lansate de Gigi Becali despre divortul de Reghecampf! "Nu se va intampla niciodata"

Conform unor zvonuri lansate de Gigi Becali, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf ar fi aproape de divort.

Impresara a negat aceste acuzatii si l-a atacat din nou pe Gigi Becali.

"Am vazut si eu ce a aparut, dar nici nu am cum sa comentez asa ceva. Divortul nu se va intampla niciodata. El, in palatul lui, poate sa spuna ce vrea. Nici nu mai stiu ce sa inventeze, nu mai dorm de grija noastra.

Sunt ciudosi ca Laur este unul dintre cei mai buni antrenori care exista, iar eu am reusit sa ma impun intr-o lume a barbatilor, a misoginismului. Probabil ca unii nu suporta faptul ca noi, familia Prodan-Reghecampf, nu avem nevoie nici de banii lor, nici de mila sau ajutorul lui Gigi Becali.

Ne avem unul pe altul si este suficient", a declarat Anamaria Prodan, potrivit Playsport.

Anamaria Prodan a mai fost casatorita o data inainte de mariajul cu Laurentiu Reghecampf, cu Tibi Dumitrescu, fost baschetbalist. Casatoria a durat din 1998 pana in 2007, iar cei doi au si doua fete, Rebecca si Sarah.

Zvonuri privind despartirea dintre Reghe si Prodanca au mai aparut si in trecut, mai ales in contextul apropierii impresarei de antrenorul Dan Alexa, cu care s-a scris ca ar avea o relatie.